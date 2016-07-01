Ученые нашли способ избавиться от воспоминаний

Группа ученых из Левенского католического университета в Бельгии и Института Лейбница в Германии нашла способ стирать воспоминания.

Как пишет журнал Biological Psychiatry,

исследователи смогли уничтожить ассоциативные воспоминания у мышей,

подавив активность одного гена в головном мозге.



Нейробиологи изменили ген нейропластин так, что его можно «выключать» в определенные моменты времени. В серии экспериментов исследователи обучили мышей двигаться по клетке от одного до другого конца при включении светового сигнала. Грызуны запомнили, что когда загорается свет, то у противоположной стены появится корм. Даже когда корм убрали, животные рефлекторно бегали к нужной стене, когда зажигали лампочку. Это называется ассоциативным обучением. Исходя из результатов опыта, нейробиологи пришли к выводу, что им удалось «стереть» ассоциативные воспоминания грызунов.

Нейропластин крайне важен для работы мозга.

В частности, если у человека этот ген по каким-либо причинам снижает свою активность, то это может привести к снижению интеллектуальных способностей.