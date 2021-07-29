Белорусские аграрии приближаются к намолоту в 2,5 млн тонн зерна нового урожая

Новости Беларуси. Ход уборочной кампании в эти дни – одна из центральных тем. Белорусские аграрии приближаются к намолоту в 2,5 миллиона тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020-м к этой дате было собрано чуть менее 2 миллионов. Активнее всего жатва идет в Брестском регионе. Почти 600 тысяч тонн зерна – и это самый большой вклад в общий каравай. Полумиллионный рубеж преодолели хлеборобы Минской области.

В целом свыше 300 тысяч тонн уже есть в каждом регионе. А вот самые урожайные поля в гродненских хозяйствах. В среднем удается собирать почти 38 центнеров с гектара.