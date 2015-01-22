Из-за несоблюдения правил хранения продуктов и сроков годности Минторг закрыл два ресторана быстрого питания в центре Минска

Новости Беларуси. Минторг закрыл два ресторана быстрого питания в центре Минска. Причина – несоблюдение правил хранения продуктов и сроков годности.

Кроме того, в стране продолжается мониторинг за ростом цен. Только в Минске ежедневно ведомство получает несколько жалоб. По каждому обращению проводятся проверки. Если факт необоснованного роста цен подтверждается, то торговые объекты беспрекословно возвращают разницу в стоимости товара.

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:

В магазинах города Минска в настоящее время произошел небольшой рост цен – от 0,8% до 30% – на отдельные товары критического импорта. Это рис, свежезамороженная рыба, фрукты. Все данные товары – продукты импортного производства.

О том, что торговля должна сохранять доступные для покупателей цены, накануне заявил и заместитель премьер-министра Михаил Русый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, в ближайшее время правительство планирует провести совещание с крупными сетевиками, чтобы выстроить стратегию и тактику работы на рынке. И главное направление на данный момент – держать доступные цены.