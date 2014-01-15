Прямой эфир

За государством в Беларуси закрепляется исключительное право на оптовую торговлю семенами мака

15 января 2014 09:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За государством в Беларуси закрепляется исключительное право на оптовую торговлю семенами мака. Соответствующий декрет подписал Президент. Также документом определены и другие нормы.

Так, за хранение, перемещение по территории страны физическим лицом более 2 кг семян мака, не расфасованных в специальную упаковку, предусмотрен штраф в размере до 70 базовых величин с конфискацией как самих семян, так и транспортных средств, использованных для их перемещения.

Документ вступает в силу с 1 февраля 2014 года. До этой даты Правительству поручено определить перечень организаций, которые могут заниматься оптовой торговли семенами мака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика # Государственная политика в сфере торговли

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь погасила очередную часть долга по кредиту стэнд-бай МВФ в размере около $100 млн
15 января 2014 07:05

Беларусь погасила очередную часть долга по кредиту стэнд-бай МВФ в размере около $100 млн

Представительство Всемирного банка в Беларуси возглавил южнокореец
15 января 2014 07:02

Представительство Всемирного банка в Беларуси возглавил южнокореец

Глава Администрации Президента: Почему в Борисове квадратный метр 5 900 000, а в Жодино - 7 400 000?
14 января 2014 18:21

Глава Администрации Президента: Почему в Борисове квадратный метр 5 900 000, а в Жодино - 7 400 000?