Новости Беларуси. За государством в Беларуси закрепляется исключительное право на оптовую торговлю семенами мака. Соответствующий декрет подписал Президент. Также документом определены и другие нормы.

Так, за хранение, перемещение по территории страны физическим лицом более 2 кг семян мака, не расфасованных в специальную упаковку, предусмотрен штраф в размере до 70 базовых величин с конфискацией как самих семян, так и транспортных средств, использованных для их перемещения.

Документ вступает в силу с 1 февраля 2014 года. До этой даты Правительству поручено определить перечень организаций, которые могут заниматься оптовой торговли семенами мака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.