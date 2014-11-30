Из-за чего возник продовольственный конфликт между Беларусью и Россией и как стороны намерены его решать

Новости Беларуси. Документы по урегулированию ситуации Беларусь и Россия планируют подписать 2 декабря. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Михаил Русый. По его словам, над решением проблемы сейчас работают эксперты двух стран. И как одно из предложений на перспективу – создание единой независимой лаборатории по контролю за качеством продовольствия, которая будет работать на территории всего Евразийского экономического союза.

Продовольственные санкции России были введены в ответ на санкции Евросоюза: в конечном итоге ответ держит союз Таможенный.

Партнеры Федерации по интеграционному объединению уже привыкли плодотворно работать с внешним миром. И это не фактически, но морально противоречит российским санкциям.

Возможно, именно поэтому в белорусской колбасе «вдруг», по мнению отдельных российских экспертов, нашлись такие компоненты как сальмонелла, листерий и прочие. А раньше их не было, между прочим.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик компании «Альпари» в Минске:

На уровне отдельных ведомств мы видим, что даже, наверное, в противоречии договоренностей глав государств такие проблемы возникают. Может быть, существует какое-то лобби, которое не заинтересовано в том, чтобы снизились цены на продовольствие на российском рынке, ведь поставки белорусской продукции на этот рынок могут снизить темпы инфляции по крайней мере в секторе продовольствия.

Буквально за несколько месяцев накопился целый комплекс проблем на уровне таможенной тройки.

На Россию приходится 98% от всех белорусских поставок мяса за рубеж. Для экспортно-ориентированных предприятий возникла серьезная угроза.

Толкание локтями на внутреннем рынке Беларуси – дело невыгодное и неблагодарное, когда налажено такое масштабное производство.

Эксперты успели посчитать: в месяц потери предприятий, которые попали под запрет, составят 55 миллионов долларов.

Николай Радоман, председатель правления агрокомбината:

То, что сегодня случилось, я считаю, никакому уму не подлежит, мы по существу создали экономическое совместное пространство. Можно сказать, что сегодня Беларусь и Россия – это единая страна. Но сегодня какие-то введены жесточайшие ограничения, чуть ли не Россия наложила эмбарго против сельхозпроизводителей и против переработчиков Республики Беларусь. Поэтому сразу здесь у нас, на внутреннем рынке, возникло какое-то замешательство. Естественно, переполняется внутренний рынок, продукцию, которую перерабатываем, некуда девать. Ее надо класть на склады.

Юрий Мороз, член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Конечно, не может случиться так, что на 18 мясокомбинатах вдруг некачественная продукция. Безусловно, это ставит под экономическую угрозу многие наши перерабатывающие предприятия и сельское хозяйство в целом.

В белорусском парламенте в эту пятницу обсуждали убытки белорусских экспортеров.

Николай Иванченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Складывается впечатление, что мы все время стараемся поставить себя в роль просителя или оправдывающихся. Скажите, пожалуйста, существуют ли оперативные механизмы, которые мы бы быстро включали в случае, если неоправданные претензии Россельхознадзора, других ведомств России к качеству нашей продукции.

Владислав Цыдик, заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Народ России уже давно поставил знак качества всем нашим продуктам питания. Я бы назвал все эти действия подковерными играми. И, похоже, они могут возникать в угоду различным интересам. В связи с этим предложение: в установленном порядке рассмотреть в рамках Таможенного союза создание единой структуры по контролю за качеством продовольствия. Типа БелКазахРоспотребнанзор. Это позволит в рабочем порядке оперативно снимать возможно возникающие проблемы.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

На ваш вопрос, есть ил такой механизм, - он вроде бы есть - Евразийский экономический суд. Это долгий процесс. Должна быт референтная лаборатория. Нет такой пока. То есть мы должны доказывать это в одиночку, а это, знаете ли, долгий процесс. Две недели, а потом говорят: извините, да, ошиблись. Поэтому над этим работаем. Но в вопросе очень трудно постоянно доказывать, что ты, на данный момент, что я не лысый.

Речь идет и о серьезных убытках белорусских грузоперевозчиков. Российские таможенники порой не могут разобраться, что такое «транзит». Да, польских яблок. Но они предназначены не для сбыта на территории Федерации.

Груз уже дошел до Монголии и там не угодил Бурятской таможне. Пример не единичный.

Андрей Ковальчук, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

В рамках проведения специальных мероприятий выявлено 88 правонарушений, в результате которых было изъято 700 тонн продукции санкционного списка. В настоящее время таможенными органами Республики Беларусь при предоставлении должным образом оформленных документов и отсутствия оснований для досмотра товары в строгом соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза направляются в Российскую Федерацию в случае, если получатель находится там, либо транзитом через Российскую Федерацию, если товар находится в третьих странах.

По оценке Минтранса, до конца года в таких условиях транспортные компании недосчитаются как минимум 50 миллионов долларов.

А нарушения очевидны. Для того, чтобы просто остановить фуру на границе Беларуси и России, необходимо предварительное уведомление. Сейчас в ходу досмотр без оснований.

Андрей Ковальчук, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

В настоящее время таможенными органами Республики Беларусь при предоставлении должным образом оформленных документов и отсутствия оснований для досмотра товары в строгом соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза направляются в Российскую Федерацию в случае, если получатель находится там, либо транзитом через Российскую Федерацию, если товар находится в третьих странах.

Валерий Палховский, финансовый аналитик:

Любому бизнесу всегда хочется иметь как можно меньше конкуренции на своем рынке. И поэтому если есть какая-то белорусская продукция, которая может активно работать на этом рынке, да еще в рамках Единого экономического пространства, мне кажется, что все-таки не должно было быть каких-то таких вопросов.

Аргументы против со стороны Россельхознадзора – мол, Беларусь покупает сырье за границей, у себя перерабатывает и везет в Россию. Таким образом часть, например, колбасы изготавливается, условно говоря, из «санкционных» продуктов.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы не так много закупали, чтобы сильно много нарастить. Что касается молочной продукции, то мы завозили всего 2,5-3% от общего объема производства молока в Республике Беларусь. Это капля в море. Цена, по которой мы покупали в странах Польши и Прибалтики, тоже для наших европейских коллег была как ножом по сердцу. Потому что уровень рентабельности их продаж к нам был около нуля. Цена сильно упала. Поэтому они, скажу так, плакали, когда продавали нам эту продукцию молочную. Мы, покупая импортное сырье, перерабатывали все, в основном, в сыры. То, что касается молочной продукции. И эта продукция как поставлялась на белорусский рынок, так шла на экспорт в Россию и Казахстан.

Но нарушения эмбарго здесь не видят даже на общем президентском уровне.

О том, что общая тональность с официальной Москвой найдена, накануне говорил Александр Лукашенко. Тем не менее Россельхознадзор обратился к белорусским коллегам с просьбой остановить транзит товаров в Казахстан и третьи страны. Идея не понравилась сразу всем партнерам по ТС.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, заместитель председателя РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация»:

В данном случае Казахстан, кстати, как и белорусская сторона, последователен. То есть две стороны, два страны-участницы Евразийского союза говорят: «Товарищи, мы уже договорились. Для нас нет вопросов. Если у вас есть вопросы, давайте их поднимать на межгосуровне». Поэтому дистанирование Казахстана я бы тут не видел.

Получается, что скандал разгорается из частного видения ситуации. Возможно, отдельными персоналиями и отдельными бизнес-интересами. Тем более, что о качестве лабораторий Россельхознадзора не так давно высказалась даже российская генпрокуратура, которая проверила, куда был потрачен миллиард российских рублей.

Из заключения генеральной прокуратуры Российской Федерации:

В Россельхознадзоре не создана эффективная система, которая позволила бы не допускать ввоз в Россию некачественных и фальсифицированных продуктов, а также продовольственного сырья, опасных для здоровья. Это создает угрозу национальной безопасности государства.

То, что претензии к белорусским производителям не обоснованы, видят и российские эксперты. Вопросы экономики будут на поверхности, когда сталкиваются такие разные интересы. Возможность снижения цены на мясо в результате недорогих поставок из Беларуси – уж точно не в интересах российских производителей.

Александр Разуваев, кандидат экономических наук, директор аналитического департамента компании «Альпари» (Россия):

Деньги всегда тяжело делятся. У любых субъектов экономики есть свои финансовые, коммерческие интересы. В том числе бывают ситуации, когда эти субъекты экономики из разных стран. Соответственно, происходят столкновения этих финансовых интересов. Но, скажем так, любое столкновение заканчивается поиском компромисса.

Андрей Савельев, политолог (Россия):

Здесь глубинные экономические интересы олигархии, которая правит в России. Сталкивается с государственным строительством, которое в Беларуси идет независимо. Это столкновение приводит к таким негативным последствиям. Я считаю, просто нарушение союзнического долга.

Белорусская сторона уже ведет диалог. Главная цель – как можно быстрее исправить все недоразумения и снять ограничения по поставкам продовольствия и транзиту. По словам министра сельского хозяйства, сейчас над решением проблемы работают эксперты двух стран.

Кроме того в рамках Таможенного союза должна быть создана единая для Беларуси, России и Казахстана независимая лаборатория по контролю за качеством продовольствия.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

На сегодняшний день проведены переговоры и с Данквертом, и с Федоровым, и с Дворковичем Семашко встречался в присутствии всех ветеринарных врачей. Принято решение. Алгоритмы таковы: оперативно создаются 3 группы специалистов, которые отрабатывают методологию решения вопросов: а – транзит (как работать с транзитом), б – как вести мониторинг, в – какое количество проб, куда, в каком объеме необходимо предприятиям отбирать, направлять у нас в стране, на Российскую Федерацию, чтобы не возникали вопросы.

Сегодня работают специалисты в Российской Федерации. 1 и 2 декабря они работают у нас. 1 декабря к нам приезжают ветеринарные специалисты Евросоюза. Мы полагаем, что мы 2 декабря подпишем документы с Российской Федерацией по данной проблемематике, которая возникла.

Конфликт развернулся буквально за месяц до начала работы Евразийского экономического союза. С первого января барьеров между странами должно стать еще меньше.

Сегодня же свобода передвижения товаров – только на бумаге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.