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Из бюджета фонда соцзащиты Беларуси 75% уйдет на выплату пенсий

01 ноября 2012 13:12
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Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал закон о бюджете фонда социальной защиты населения на будущий год. Он вступит в силу 1 января 2013 года. Этот документ подписал президент.

Структура расходной и доходной частей бюджета фонда такая же, как и в  предыдущие годы. Профицит формируется за счет средств пенсионного страхования в сумме 848 миллиардов 430 миллионов. Наибольший удельный вес в доходной части занимают обязательные страховые взносы.

Основная часть расходов (а это более 75%) пойдет на выплату пенсий. 5 часть – на финансирование пособий, причем размер выплат на детей возраста до 3 лет заложен уже с учетом нового механизма расчета: размер пособий привязан к средней заработной плате в Республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в сфере социальной защиты # Государственная политика

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