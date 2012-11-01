Из бюджета фонда соцзащиты Беларуси 75% уйдет на выплату пенсий

Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал закон о бюджете фонда социальной защиты населения на будущий год. Он вступит в силу 1 января 2013 года. Этот документ подписал президент.

Структура расходной и доходной частей бюджета фонда такая же, как и в предыдущие годы. Профицит формируется за счет средств пенсионного страхования в сумме 848 миллиардов 430 миллионов. Наибольший удельный вес в доходной части занимают обязательные страховые взносы.

Основная часть расходов (а это более 75%) пойдет на выплату пенсий. 5 часть – на финансирование пособий, причем размер выплат на детей возраста до 3 лет заложен уже с учетом нового механизма расчета: размер пособий привязан к средней заработной плате в Республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.