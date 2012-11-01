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В Беларуси выросли пособия на детей, пенсии, бюджет прожиточного минимума

01 ноября 2012 07:41
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Новости Беларуси. С 1 ноября в Беларуси изменяется ряд социальных нормативов. Так, бюджет прожиточного минимума повышен на 4,3% до 880 тысяч 30 рублей.  Соответственно,  возрастут размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Так, ежемесячная выплата  по уходу за ребенком до трех лет будет 880 тысяч, с надбавкой 75% - полтора миллиона.

В связи с ростом бюджета прожиточного минимума в ноябре пересчитают минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения  и доплаты к ним. А вот перерасчет трудовых пенсий произведут исходя из средней заработной платы работников в Республике за третий квартал. Они вырастут в среднем на 14,7%. Дополнительные расходы на эти цели составят около 600 миллиардов рублей.

Определены и новые потребительские бюджеты. Они возросли на 4,5%. Так, на семью из четырех человек в месяц эта сумма составит порядка миллиона четырехсот тысяч рублей. Для молодой семьи с одним ребенком — около полутора миллионов. Напомним, этот социальный норматив представляет собой расходы на  товары и услуги. К примеру, на продукты питание отводится более половины средств, одежду и обувь — менее четверти. В настоящее время  минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство  или приобретение жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная социальная политика # Государственная политика

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