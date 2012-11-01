Белорусы не любят экономить: как обычные граждане, так и чиновники

Новости Беларуси. 31 октября - международный день экономии. И что-то подсказывает, мы пока еще чужие на этом празднике сохраненной лишней копейки. Хотя лишней она не бывает никогда. Сейчас Правительство нам уже не намекает и не подмигивает, а говорит прямо: отныне день бережливости будем отмечать с понедельника по воскресенье. Каждую неделю. Давайте об этом поговорим.

Казалось бы, стимулов для бережливости хватает. Это почти как диета: полезно для здоровья и кошелька. Но, как говорится, за чужой счет пьют и трезвенники, и язвенники. Даже во вред себе, не говоря уже об общественной пользе. И если спросить нас, умеем ли мы экономить свет, воду, электричество, то, положив руку на сердце, ответ будет отрицательным.

А если сравнить с Англией, где какой-нибудь мистер моет посуду в мисочке, а не под льющейся струей воды, то мы и вовсе транжиры.

В Беларуси счетчики воды стоят далеко не у всех. А в Германии тепло батарей каждый жилец регулирует сам. В Европе всё давно поставлено на счетчик. Не пора ли и нам?

Немецкий союз квартиросъемщиков (Deutscher Mieterbund):

Расходы на жилищно-коммунальные услуги составляют в Германии в среднем ежемесячно порядка 2 евро за квадратный метр. В конце года производится перерасчет фактически использованных коммунальных услуг в соответствии с показаниями счетчиков.

Белорусское телеграфное агентство:

Тариф белорусских ЖЭСов на техобслуживание одного квадратного метра - 500 рублей, в Казахстане - 1 евро.

500 белорусских рублей это почти 5 евроцентов. Почувствуйте разницу. Конечно, в этом уравнении есть много составляющих. И в Германии они одни, в Беларуси - другие. Включая уровень зарплат. Но речь о том, что у нас в стране практически не умеют экономить. Ну, хотя бы как немцы. А для них это все-таки роскошь - забыть выключить свет, выходя из комнаты.

Сейчас в мире на полном серьезе обсуждают возможность полностью отказаться от ламп накаливания: привычной нам лампочки Ильича. Она потребляет энергии больше, чем люминесцентные. Во многих странах их уже не продают. Вот вплоть до таких мелочей доходит дело экономии. Мы от всего этого никуда не денемся.

Уже, кстати, принято решение о введении дифференцированных тарифов на энергоресурсы. Проще говоря, к 16-му году тарифы на электричество вырастут где-то в 2,5 раза. Так что самое время учиться щелкать выключателем.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

На данный момент белорусы возмещают тарифами 39,6% стоимости электроэнергии, 29,1% - природного газа и 16,8% - тепла.

К 2016 году будет 100-процентное восполнение населением стоимости электроэнергии.

Геннадий Трубило, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Белорусы оплачивают лишь 21% реальной стоимости жилищно-коммунальных услуг. Слишком большие дотационные нагрузки несет бюджет. Сложившийся в стране механизм оплаты коммунальных услуг является безусловно социально щадящим, но для отрасли экономически разорительным.

Одновременно с дифференцированной оплатой услуг ЖКХ для населения, в обществе развернулось еще одно больше обсуждение. Обыватель сидит на сайтах госзакупок, изучая служебные траты слуг народа. Известно, что красиво жить не запретишь. Пожалуйста, живи за свой счет! Но если речь идет о шике за счет народа? Да еще не в самые простые для экономики времена?

В общем, Интернет огрызнулся на чиновничье желание приобрести для служебной цели слишком дорогое авто или моднейший пятый айфон за счет бюджета.

Сообщения на форуме:

FED:

Уважаемые чиновники, жаждущие пятый айфон, Вы же отбираете хлеб у таких производителей как Промсвязь, Снами и им подобные белорусские компании. Поддержите отечественного производителя. Покажите пример простому народу, и любовь к белорусским товарам. Глядишь - и качество ее улучшится.

Mike:

Я не против Ауди, Мерседесов и БМВ с госномерами. Главное, чтобы толк был. Но на какие шиши, спрашивается? Привлек инвестора, создал рабочих мест на 10 миллионов долларов, налогов с зарплатой не ниже средней по стране - пожалуйста, получи машину за 100 тыс. долларов. Создал на миллиард - хоть вертолет покупай! А бюджетные деньги можно потратить с большим умом: школы, детсады, медицина. Или лишние завелись, некуда девать?!!!

Igoroshka:

А кто оплачивает эти «130 - 140 миллионов рублей таможенных пошлин»? Разве это не НЕДОплаченные зарплаты, НЕДОвыданные пособия, НЕДОстроенные дороги, НЕДОразвитая инфраструктура вверенного района? Или эти средства лишние?

Никто не говорит о том, что ответственный государственный начальник должен ездить по делам на велосипеде, пользоваться примитивной связью. Речь об излишествах, которых быть не должно. Бережливыми и экономными сегодня надо быть всем. И токарю дяде Васе, и большому чиновнику. Ведь насколько легче последнему будет объяснить на встречах с народом, что нужно все-таки беречь бюджетные средства, если на нем будет не костюм от Бриони, а машина не в стиле «любой каприз за народные деньги». Неудивительно, когда под впечатлением от таких встреч люди становятся «сталинистами» и готовы за любой колосок с общего поля рвать на части.

Сегодня Европу трясет от нехватки денег. Правительства Испании, Греции, Великобритании, Италии думают над тем, где и на чем сэкономить. И это там, обратите внимание, где вода понапрасну не капала.

Но наши люди, воспитанные социализмом, привыкшие жить за общий счет, с трудом расстаются со старыми привычками.

Вот оглянитесь в соседнюю комнату - там нет никого, а свет горит. Пришло время выключать.

До свидания! Еще поговорим.