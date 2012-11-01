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Минчане придумали, как экономить на отоплении осенью и зимой

01 ноября 2012 10:40
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Новости Беларуси. Включение отопления минчане, конечно же, ощутят в жировках. Впрочем, те, кто позаботился о толщине кошелька заранее, при помощи разработок столичных энергетиков в сезон горячих батарей сэкономят, как минимум, на электрочайник.

Сергей Драпей, начальник технического отдела ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Распределитель тепла в зависимости от потребленной энергии в данном помещении распределяет количество тепловой энергии, которая поступает на дом.

Зачем платить больше за переизбыток тепла, который выйдет в открытую форточку? Регулировать интенсивность работы батарей могут и сами потребители. Умными приборами сейчас оборудуют все новостройки. Впрочем, установить его можно в любой дом по инициативе жильцов.

Сергей Драпей, начальник технического отдела ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Установить распределитель тепла у себя в квартире вы сможете, только если весь дом согласится на проведение данной работы. Более 75 процентов согласятся установить данную аппаратуру за свой счет.

Семья Ладутько установила распределитель тепла во время капитального ремонта.

Василий Ладутько:
Во-первых, денежная экономия. И можно регулировать тепло, как нам удобно.

Ноу-хау отдела энергетики в этом году коснулись и электроэнергии - экономия – 30 процентов. Датчики автоматического регулирования системы освещения установлены двух типов: одни реагируют на шум, другие – на свет при открытии двери. По светлому пути экономии скоро пойдут все минчане. Свет в подъездах будет гореть тогда, когда действительно необходим, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Павел Шклярик, директор ЖЭУ №7 Советского района:
Датчиками автоматического освещения до конца года будут оснащены все жилые дома города Минка.

# Экономика # Отопительный сезон

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