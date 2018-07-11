«Главное – люди, склады мы построим». Александр Лукашенко поручил навести порядок на Оршанском авиаремонтном заводе

Новости Беларуси. С нынешнего дня – это госпредприятие. Президент решил судьбу Оршанского авиаремонтного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Украинский инвестор не выполнил взятые обязательства.
Денег на развитие не нашлось. В итоге на предприятии низкие зарплаты и кредитная нагрузка. Теперь надежда только на государство.
Уже запущен процесс возвращения завода в госсобственность – доложили главе государства. Президент адресовал нарекания в сторону Министерства транспорта и коммуникаций. Оно самоустранилось от решения проблемной ситуации на градообразующем предприятии.
«Этому заводу не только быть – этот завод должен иметь перспективу развития». Президент об Оршанском авиаремонтном заводе
Президент поручил в течение июля решить все вопросы в отношении ведомственной подчиненности предприятия и навести элементарный порядок на территории завода.
Еще одна перспективная точка роста для региона – создание промышленно-логистического комплекса в городском поселке Болбасово.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Даже если ты четко видишь свой бизнес и не хватает чего-то – лучше скажи, чтобы мы быстрее построили, и ты развернул этот бизнес, если ты его видишь.
Я готов помогать, и это будут дешевые деньги, только надо это быстрее сделать, чтоб людям дать работу. Нам потом еще надо где-то с жильем помочь человеку. Главное – люди, склады мы построим. Люди же должны работать. Моя цель – не только получить эффект для государства – рабочие места и жилье для людей.
В настоящее время идет строительство первой очереди – автомобильного терминала со складами и административно-бытовым корпусом. Работы будут завершены в конце 2018 года.