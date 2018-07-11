«Главное – люди, склады мы построим». Александр Лукашенко поручил навести порядок на Оршанском авиаремонтном заводе

Новости Беларуси. С нынешнего дня – это госпредприятие. Президент решил судьбу Оршанского авиаремонтного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Украинский инвестор не выполнил взятые обязательства. Денег на развитие не нашлось. В итоге на предприятии низкие зарплаты и кредитная нагрузка. Теперь надежда только на государство. Уже запущен процесс возвращения завода в госсобственность – доложили главе государства. Президент адресовал нарекания в сторону Министерства транспорта и коммуникаций. Оно самоустранилось от решения проблемной ситуации на градообразующем предприятии.

«Этому заводу не только быть – этот завод должен иметь перспективу развития». Президент об Оршанском авиаремонтном заводе Президент поручил в течение июля решить все вопросы в отношении ведомственной подчиненности предприятия и навести элементарный порядок на территории завода. Еще одна перспективная точка роста для региона – создание промышленно-логистического комплекса в городском поселке Болбасово.