Иван Мамайко: «Тыя асобы, якія ўкладваюць у фундаментальную навуку, павінны мець шэраг прэферэнцый»

О белорусской науке и государственно-частном партнёрстве в этой сфере говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Што трэба зрабіць для стымулявання дзяржаўна-прыватнага партнёрства, каб прыватнаму бізнэсу было выгодна ўкладваць грошы ў навуковую дзейнасць, ў фундаментальную дзейнасць?

«Люди науки фундаментально выстраивают бизнес». EPAM и ещё 3 фирмы, созданные белорусскими учёными

Иван Мамайко, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Сапраўды, я вельмі с цікавасцю паслухаў сваіх суразмоўцаў – такія прыклады, якія сапраўды дазваляюць ганарыцца тымі дасягненнямі, якія ў нас ёсць на сённяшні момант. І, канешне, калі б гэта было не нейкае выключэнне, а мы вялі рэч аб тым, што гэта сістэмна, то, канешне, у нас і ў навуцы, і наогул, у эканоміцы справы былі б найбольш лепшыя. На мой погляд, каб было тое, аб чым вы гаворыце, трэба з боку дзяржавы... Па-першае, падаткаабкладанне. Я лічу, што тыя асобы, якія ўкладваюць у фундаментальную навуку, яны павінны мець шэраг прэферэнцый. Калі яны будуць, людзі будуць зацікаўлены. І па-другое, усе карпарацыі зацікаўлены, у першую чаргу, дзеля сябе, яны развіваюць тое, чым займаюцца. Канешне, калі Беларусь будзе прывабна дзеля таго, каб сюды прыйшлі гэтыя карпарацыі, я лічу, што гэта укладанне таксама будзе сістэмным.