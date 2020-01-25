«Люди науки фундаментально выстраивают бизнес». EPAM и ещё 3 фирмы, созданные белорусскими учёными

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:

Я бы хотел кратко сказать о тех вещах, которые материализовали работники, которые вышли из Академии наук. Это та же компания ADANI, которая, по-моему, в 60 стран мира поставляет своё оборудование высокотехнологичное. Или «Регула», которую Иван Шумский, который кандидат технических наук – 70 стран мира пользуются на границах системами досмотра, там и анализ документов идёт.

Очень показательно – тот же EPAM создал Аркадий Добкин, который работал в Институте порошковой металлургии инженером. Это ведущая ІТ-фирма не только в Беларуси, но и Восточной Европы. И, наверное, единственная, которая котируется на Нью-йоркской бирже.

То есть люди науки приходят, фундаментально выстраивают бизнес, и он притом долгосрочный. Есть и опыт того же «Изовака», который сделала профессура РТИ. И он живёт и работает и имеет мировое признание. Целый ряд фирм. Очень стабильно люди науки приходят, фундаментально относятся к своему делу, к подбору коллектива, и он долгосрочно живёт. И таких, поверьте, если бы штук сто фирм у нас было, то мы многие экономические проблемы решали бы на раз. Поэтому – поддержка молодых. А мы, слава Богу, тому старшему поколению, о котором мы сегодня говорили, о пенсионной реформе, они удержались на уровне ВУЗов, научных институтов, и они начали создавать сейчас школу, которую, мы видим, что подтягиваются молодые. Их надо подкреплять, потому что тот же ADANI – он на пять стипендий на свой факультет родной, который закончил, даёт. Wargaming этот опыт сделал. Другие предприниматели подтягиваются. И это такое частно-государственное партнёрство. Они даже не в фирму к себе заманивают людей, они науку поддерживают. И это очень ценно.