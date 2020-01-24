Олег Слижевский: Рассматривается вопрос о том, чтобы упразднить ответственность по некоторым составам правонарушений

От граждан поступило сотни предложений. Собранные материалы будут проанализированы специальной экспертной комиссией. В ее состав вошли сотрудники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета госконтроля, Министерств юстиции и внутренних дел.

Новости Беларуси. Завершилось общественное обсуждение изменений и дополнений в Административный кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 января – заключительный день, когда белорусы могли высказать свое мнение.

Пока из наиболее вероятных изменений – разделение нарушений по степени тяжести, сокращение числа органов, которые имеют право выносить взыскания, а еще смягчение некоторых наказаний.

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:

Помимо выведения из сферы административных правонарушений, рассматривается также вопрос о том, чтобы в принципе упразднить ответственность по некоторым составам правонарушений. Поскольку предварительный анализ показывает, что есть такие категории правонарушений, которые годами вообще не рассматриваются и не применяются.

Зачем, спрашивается, наличие таких статей в кодексе, которые не работают? Глава государства ставил задачу как раз о том, чтобы сделать Кодекс об административных правонарушениях сбалансированным с точки зрения предупреждения правонарушений, а не с тем, чтобы его нагромождать большим количеством составов.

Напомним, пересмотреть санкции и упростить документ поручил глава государства. Обновленный Административный кодекс представят уже в июле.