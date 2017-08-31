Итоги уборочной и сев озимых: Александр Лукашенко принял с докладом руководителей агропромышленного комплекса

Новости Беларуси. Аграрная отрасль страны увеличивает внутренний валововой продукт на 2,5-3%. Такой высокий результат гарантирует хороший намолот зерна и виды на урожай других сельхозкультур. 31 августа о результатах уборочной кампании и развитии сельского хозяйства говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко принял с докладом руководителей агропромышленного комплекса. Общий каравай в 2017 году ожидается на уровне 10 миллионов тонн зерна – с кукурузой и рапсом. Этого достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. На встрече у главы государства речь шла не только о завершении жатвы. После хлеба уборка не заканчивается. Президент интересовался ходом выполнения других сельскохозяйственных работ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первый вопрос – об окончательных итогах уборки зерновых культур. И самое главное – баланс по зерновым. Хватит ли нам для того, чтобы прокормить народ. Это естественно, не обсуждается. Это всегда у нас хватало, уже 20 лет подряд, с запасом. Мы договаривались, что порядка миллиона тонн мы возьмем в резерв, путь будет хлеб. Это золото, это золотовалютные резервы. Кормление скота. Птица, свинопоголовье, да и КРС. Естественно, это комбикорма, зерновая группа – это основа. Поэтому меня интересуют в данном случае итоги уборки и баланс по зерновым.

Второе. Какие прогнозы по уборке картофеля, кукурузы на зерно. Это огромные, можно сказать, площади, поэтому на этом уборка не закончена, после уборки хлебов. Плоды, овощи. Хватит ли нам этих культур для создания, как вы их называете, стабилизационных фондов. Я прямо говорю: для того, чтобы достойно народ выглядел и мог всегда купить и морковку, и свеклу, и капусту, и яблоко, несмотря на неурожайный год, и так далее. Как идет заготовка кормов. Мы должны закончить заготовку кормов достойно. Год хороший для того, чтобы заготовить травянистые корма. Как здесь обстоят дела. И самое главное – сев озимых. На каком небе мы сегодня находимся. В целом агротехнологии и погода последних месяцев благоприятно сказалась на урожайности свеклы, льна и картофеля. Заметно по сравнению с 2016 годом прибавили и зерновые. Учитывая дефицит продовольственного зерна в мире, Беларусь в этом году может экспортировать один миллион тонн. Поручение главы государства – сначала полностью обеспечить потребности страны. Политика Минсельсхозпрода – отправлять на зарубежные рынки только продукты глубокой переработки.