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Александр Лукашенко: «Когда мы реализуем два национальных проекта, будем лидерами производства калийных удобрений в мире»

31 августа 2017 13:39
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Новости Беларуси. Беларусь намерена стать мировым лидером в производстве калийных удобрений. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 31 августа на встрече с российским бизнесменом, председателем совета директоров «Славкалия» Михаилом Гуцериевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня наша страна держит седьмую часть мирового объема экспорта калийных удобрений. Продукция поставляется на рынки более чем 70 государств. Отрасль не стоит на месте. В настоящее время в Беларуси реализуются несколько крупных проектов: ведется строительство двух горно-обогатительных комбинатов. В том числе и Нежинский ГОК на базе Старобинского месторождения. Проект ведет компания «Славкалий».

Открытие новых объектов поможет укрепить позиции в мире и увеличить экспорт. А для продвижения своей продукции, по мнению Президента, необходимо работать с партнерами.

Александр Лукашенко: «Когда мы реализуем два национальных проекта, будем лидерами производства калийных удобрений в мире»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мы реализуем два национальных проекта (в Петрикове мы строим комбинат по производству калийных удобрений и у тебя проект – «Славкалий», тоже по производству калийных удобрений), мы вообще будем лидерами производства в мире калийных удобрений. Да, нам надо искать наших партнеров. Может быть, Индия, может быть, Китай, и с ними выстраивать сегодня политику вплоть, главное, до реализации этих удобрений. Но это отдаленная перспектива. А сегодня я хотел бы услышать, как у тебя продвигается этот проект.

Нежинский горно-обогатительный комбинат будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн тонн калия в год.

# Экономика # Александр Лукашенко # Калийные удобрения

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