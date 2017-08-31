Александр Лукашенко: «Когда мы реализуем два национальных проекта, будем лидерами производства калийных удобрений в мире»

Новости Беларуси. Беларусь намерена стать мировым лидером в производстве калийных удобрений. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 31 августа на встрече с российским бизнесменом, председателем совета директоров «Славкалия» Михаилом Гуцериевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня наша страна держит седьмую часть мирового объема экспорта калийных удобрений. Продукция поставляется на рынки более чем 70 государств. Отрасль не стоит на месте. В настоящее время в Беларуси реализуются несколько крупных проектов: ведется строительство двух горно-обогатительных комбинатов. В том числе и Нежинский ГОК на базе Старобинского месторождения. Проект ведет компания «Славкалий».

Открытие новых объектов поможет укрепить позиции в мире и увеличить экспорт. А для продвижения своей продукции, по мнению Президента, необходимо работать с партнерами.