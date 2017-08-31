Tesla создала прекрасный электромобиль: Лукашенко протестировал Tesla и поручил разработчикам белорусского электромобиля стремиться к этому

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Tesla создала прекрасный электромобиль. Во-первых, скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За 2,5 секунды – 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу, – идеально. Идеально держит дорогу. Я вам раскрываю все карты личные. Это мое хобби – автомобили – с давних-давних времен. Я слежу за развитием этой отрасли. И коль мы создали свой автомобиль, а «Джили» будет хороший автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Это первая ступень, можно сказать, уже вчерашнего дня. Нам нужен электромобиль. Может быть, на том заводе, может быть, отдельно. Будете вы с американцами, с немцами его создавать, с англичанами – ваше дело. Вы должны мне в ближайшее время внести предложение. Вы создали свой фактически опытный образец. Я с ним внимательно познакомился. Ваши обещания меня вдохновляют и, с другой стороны, настораживают. Если мы можем создать и батарею, если мы можем создать лучшую в мире, почему мы не создаем? Что для этого надо? Люди, деньги, компетенция и прочее? Немедленно надо это реализовывать.

Цель сегодняшнего разговора. Я вам показал автомобиль. Хотите еще на нем проехать – пожалуйста, езжайте. Хороший человек нам представил этот автомобиль для тестирования. Мы должны посмотреть. Посмотрите – кода вам надо, я пришлю вам автомобиль. Изучите, посмотрите. Это лучшее, что есть. У них очередь уже на три года вперед, на эти автомобили. Это будущее, мы не можем отстать. Мы не можем при нашей компетенции, при науке такой плестись в хвосте. Вроде, все умеем – кто-то у нас заберет, что-то сделает. Давайте мы это сделаем и перестанем говорить о том, что для этого нет денег.

При необходимости разработчики смогут и впредь изучать Tasla, ведь именно для тестирована главе государства предоставили автомобиль. Собирать же в Беларуси будут не только электромобили, но и электровелосипеды, мотоциклы, скутеры. Возможности такие у нас есть. В ближайшее время в стране представят программу по развитию электроприводной техники.