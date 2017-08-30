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Новости экономики за 30.08.2017

30 августа 2017 16:42
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Новости Беларуси. Самые дорогие лекарства в столице и Гродненской области. Таковы результаты народного контроля и мониторинга Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении нескольких месяцев специалисты анализировали разницу цен на 50 самых востребованных медикаментов. Открыта и прямая линия, куда каждый мог пожаловаться на завышенные цены.

Все подробности у нашего экономического обозревателя Анны Рублевой. Как отличаются цены в государственных и частных аптеках?

Это самый интересный момент, потому что от формы собственности разница цен не зависит. Порой бывает и наоборот.

ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА

Сетевые частые аптеки пользуются скидками у поставщиков и лекарство можно найти действительно дешевле. Помогают здесь и онлайн-сервисы по ценам на препараты. Разница «от» и «до» достигает порой 50%. Сегодня эта тема, как и сопоставимость цен на медикаменты в Беларуси и соседних странах, на контроле у Минздрава.

ПЛАТА ЗА ЭНЕРГИЮ

С 1 сентября меняются цены на природный и сжиженный газ, а также на электрическую и тепловую энергию. В целом тарифы вырастут на 8%. Например, в отопительный сезон при наличии счетчиков стоимость кубометра вырастет на 70 копеек – итого без малого 10 рублей. Если же счетчиков нет, то тариф увеличится почти на полтора рубля. Вот еще один аргумент в пользу приборов учета. Ведь они действительно помогают сэкономить.

Новости экономики за 30.08.2017-1

ЦЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

В Европе стали меньше денег тратить на образование детей, чем в Азии. Рекорд поставили в Гонконге. На образование одного жителя затрачивается более 130 тысяч долларов в год. Это и родительские, и государственные расходы. При этом 82% родителей готовы пожертвовать своим благосостоянием ради будущего успеха чада. Треть берется за вторую работу ради дополнительного детского образования, еще четверть отказываются от трат на праздники и развлечения. И еще одна мировая тенденция – родители действительно откладывают деньги на обучение детей, ведь только 15% студентов способны оплатить университет.

СОХРАНЯЕМ УРОЖАЙ

Урожай-2017 уже собирают в хранилища. Это позволит обеспечить страну в межсезонье всем необходимым. Уже есть почти 100 тысяч тонн овощей и 2 тысячи тонн ягод. В самом разгаре копка картофеля – уже собрали 30 тысяч тонн. При довольно высокой урожайности – более 300 центнеров с гектара.

Переходим к курсам валют. Евро снизился до 2 рублей 31 копейки, доллар стал уверенней себя чувствовать. На завтра – 1 рубль 93 копейки. Сотню российских меняют на 3 рубля 29 копеек.

# Экономика # Экономическая рубрика

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