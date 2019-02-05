Новости экономики за 05.02.2019

Новости Беларуси. Банк развития привлек внешний заем Международного банка реконструкции и развития в 60 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это расширит доступ к финансированию малым и средним предприятиям.
Новости Беларуси. Банк развития привлек внешний заем Международного банка реконструкции и развития в 60 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это расширит доступ к финансированию малым и средним предприятиям.
В проекте участвуют шесть банков-партнеров. В один из них обратился клиент с проектом по покупке оборудования и недвижимости. Деньги позволят нарастить производственные мощности, освоить новый вид продукции, а также расширить рынки сбыта. Всемирный банк одобрил этот проект, и таким образом в Беларуси была реализована первая сделка по данному внешнему займу МБРР.
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Поставки российской нефти на белорусские НПЗ продолжаются в штатном режиме. Закупки проводят на новых условиях, с учетом удорожания из-за налогового маневра. В январе импортировали полтора миллиона тонн российской нефти, что соответствует январскому уровню прошлого года.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СТРАХОВЩИКОВ СНИЗИЛАСЬ
Чистая прибыль белорусских страховщиков упала на 40% по итогам 2018 года по отношению к 2017. 81 миллион рублей против 135 миллионов.
Резкое снижение чистой прибыли страхового сектора вызвано падением прибыли трех наиболее прибыльных страховых компаний. Почти 12 миллионов договоров страхования заключили в 2018-м. В структуре добровольного страхования больше половины пришлось на имущество.
В Беларуси увеличилось количество ИП