Ирина Новикова назвала направления, которые могут стать драйверами для белорусской экономики

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Драйверы, которые существуют на сегодня, это прежде всего продукция, которую производит наш промышленный комплекс и которая реализуется прежде всего в Россию и в другие дружественные страны, страны Юго-Восточной Азии, в африканские страны, в Латинскую Америку. Но не надо думать о том, что если Россия сегодня покупает нашу продукцию, промышленную продукцию, то мы всегда будем находиться в шоколаде. Наступит время, когда мы будем опять бороться за эти рынки, когда будут сняты санкции, соответственно, придут предприятия, которые производят не только среднетехнологическую, но и высокотехнологическую продукцию. Поэтому с этой точки зрения нужно переходить ко второй группе драйверов, то есть необходимо сформировать условия, которые позволяют создавать высокотехнологичную продукцию и, соответственно, внедрять ее в производство.