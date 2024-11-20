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Ирина Новикова назвала направления, которые могут стать драйверами для белорусской экономики

20 ноября 2024 16:36
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За 30 лет сильной президентской власти достигнуты значительные результаты в самых разных областях экономики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, ВВП Беларуси вырос более чем в четыре раза. Подробнее о выбранном Беларусью пути поговорили с доктором экономических наук Ириной Новиковой.

Доктор экономических наук рассказала, какие достижения стали ключевыми для Беларуси.

Ирина Новикова назвала направления, которые могут стать драйверами для белорусской экономики-2

Сегодня экономика на подъеме. Но какие драйверы роста будут в дальнейшем?

Ирина Новикова назвала направления, которые могут стать драйверами для белорусской экономики-4

Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Драйверы, которые существуют на сегодня, это прежде всего продукция, которую производит наш промышленный комплекс и которая реализуется прежде всего в Россию и в другие дружественные страны, страны Юго-Восточной Азии, в африканские страны, в Латинскую Америку. Но не надо думать о том, что если Россия сегодня покупает нашу продукцию, промышленную продукцию, то мы всегда будем находиться в шоколаде. Наступит время, когда мы будем опять бороться за эти рынки, когда будут сняты санкции, соответственно, придут предприятия, которые производят не только среднетехнологическую, но и высокотехнологическую продукцию. Поэтому с этой точки зрения нужно переходить ко второй группе драйверов, то есть необходимо сформировать условия, которые позволяют создавать высокотехнологичную продукцию и, соответственно, внедрять ее в производство.

# Технологии # Экономика # Ирина Новикова

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