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Доктор экономических наук рассказала, какие достижения стали ключевыми для Беларуси

20 ноября 2024 16:36
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Беларусь – экспортно ориентированное государство с развитой промышленностью, сектором услуг и сельским хозяйством. В стране социально ориентированная рыночная экономика. И эта модель за минувшие десятилетия доказала свою состоятельность. За 30 лет сильной президентской власти достигнуты значительные результаты в самых разных областях экономики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, ВВП Беларуси вырос более чем в четыре раза. Примерно на столько же увеличился объем промышленного производства. За тридцатилетний период развития, преодолевая внутренние и внешние вызовы, в стране почти в пять раз смогли увеличить реальные денежные доходы населения, а реальная заработная плата стала больше в 6,5 раза.

Для нашей открытой экономики ключевым приоритетом является внешняя торговля. По итогам 2023-го товарооборот составил без малого 83,5 миллиарда долларов. А по отдельным показателям, вопреки санкциям, были и вовсе достигнуты рекордные значения. Исторического максимума, в частности, достигли поставки в Россию и Китай. При этом Беларусь продолжает диверсифицировать экспорт товаров и услуг, наращивая свое присутствие на рынках дальней дуги, выстраивая новые торгово-экономические связи и логистические цепочки. Подробнее о выбранном Беларусью пути поговорили с доктором экономических наук Ириной Новиковой.

Так в чем же секрет белорусского экономического пути развития? Чего мы достигли в ключевых отраслях экономики?

Доктор экономических наук рассказала, какие достижения стали ключевыми для Беларуси-2

Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Практически чуда никакого нет. Я отвечу так, что чудо случилось благодаря тому, что центр тяжести в экономической политике лежал в социальной сфере. Повышался уровень жизни белорусского народа за этот период, и, соответственно, народ был благодарен тому, что уделяется внимание его благосостоянию, и народ адекватно отвечал. Создавались рабочие места – значит, люди имели зарплату. Повышали пенсии – значит, пенсионерам становилось жить лучше. Повышались программы по помощи многодетным семьям, одиноким матерям и так далее – это тоже влияло на определенную часть белорусского общества. Поэтому секрета здесь никакого нет. Чем больше думаешь о своем народе, тем, соответственно, народ адекватно реагирует на это. 

Доктор экономических наук рассказала, какие достижения стали ключевыми для Беларуси-4

Белорусская экономика работает в условиях девяти пакетов санкций. Нам предрекали экономический крах. Экспертное сообщество прогнозировало, что страна справится с этими трудностями, и каковы были ожидания?

Ирина Новикова:
Конечно, не надо говорить, что санкции на нас не оказали влияния. Безусловно, любые санкции оказывают влияние на любую экономику. Но мы справились с этими санкциями.

Ирина Новикова назвала направления, которые могут стать драйверами для белорусской экономики.

# Экономика # Ирина Новикова

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