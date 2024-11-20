Доктор экономических наук рассказала, какие достижения стали ключевыми для Беларуси

Беларусь – экспортно ориентированное государство с развитой промышленностью, сектором услуг и сельским хозяйством. В стране социально ориентированная рыночная экономика. И эта модель за минувшие десятилетия доказала свою состоятельность. За 30 лет сильной президентской власти достигнуты значительные результаты в самых разных областях экономики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, ВВП Беларуси вырос более чем в четыре раза. Примерно на столько же увеличился объем промышленного производства. За тридцатилетний период развития, преодолевая внутренние и внешние вызовы, в стране почти в пять раз смогли увеличить реальные денежные доходы населения, а реальная заработная плата стала больше в 6,5 раза.

Для нашей открытой экономики ключевым приоритетом является внешняя торговля. По итогам 2023-го товарооборот составил без малого 83,5 миллиарда долларов. А по отдельным показателям, вопреки санкциям, были и вовсе достигнуты рекордные значения. Исторического максимума, в частности, достигли поставки в Россию и Китай. При этом Беларусь продолжает диверсифицировать экспорт товаров и услуг, наращивая свое присутствие на рынках дальней дуги, выстраивая новые торгово-экономические связи и логистические цепочки. Подробнее о выбранном Беларусью пути поговорили с доктором экономических наук Ириной Новиковой.

Так в чем же секрет белорусского экономического пути развития? Чего мы достигли в ключевых отраслях экономики?