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Гандбольный клуб «Мешков Брест» вышел вперёд в серии за золото ЧБ

24 мая 2025 17:55
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Гандбольный клуб «Мешков Брест» вышел вперед в серии за золото чемпионата Беларуси – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

24 мая на правах хозяев подопечные Эдуарда Кокшарова владели инициативой и оставили за собой первый тайм с хорошим преимуществом в 9 очков. После перерыва они немного сбавили темп игры, но «армейцы» не смогли догнать своих визави. 31:20 – и убедительная победа команды из города над Бугом. Следующий раз соперники встретятся 28 мая в белорусской столице. 

В серии за бронзовые награды дебютант элитного дивизиона Минский областной гандбольный клуб после двух викторий над «Машекой» минимально уступил. Основное время завершилось вничью, а в дополнительное могилевчане сумели вырвать победу со счетом 25:24.

# Гандбол

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