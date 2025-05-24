Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Пока мы планируем отпуска – к нам гости. Немецкие танки уже на границе Беларуси. Те самые – с кельтскими крестами. В Литве будут стоять. Миллион раз говорили и еще миллион скажем – они готовятся к войне. Убежать, спрятаться, отвернуться, отмахнуться от нее невозможно. Можно только встать перед опасностью, перед этой всей бешеной немчурой, французиками, ляхами и сказать: давай, собака, при. Сразу будешь уничтожен – ни один бункер не спасет. Вот тогда они еще подумают, если осталось чем. А если не осталось – застеклим. Застеклим и Варшаву, и Берлин. Все покроется ядерным хрусталем. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Теперь о делах «мирных». Мы же все мира хотим, да? Ну это естественное желание. Только у тех, кто эту войну заказал, оплатил, начал, кто на ней страшно обогатился, у тех, кто движет нашу маленькую планету к ядерной катастрофе – совершенно другие планы.

Григорий Азаренок:

Это не просто выжившая из ума вобла с глазами безумной беженки. Это замглавы офиса президента Украины. Переводить надо? Будет война, вечная, непременная, безостановочная. Даже если сейчас нас-таки прогнут и заставят остановиться – все равно будем стрелять, убивать, терзать тела, а не мы – так дети их. Всю Украину пустим в топку, всю сожжем, но будем убивать, убивать, убивать. И вот прямо во время переговорного процесса – массовые атаки дронами на Москву. И Запад молчит, ничего не говорит. Не воздевает вверх кочерыжки, не верещит о преступлениях, об опасности для гражданской авиации. Ничего. Ну и идите вы, не плачьте, когда будем у вас герани высаживать. А врать не перестают. Май стал рекордным по числу фейков, вбросов, нагромождений лютой лжи, бессовестной, грязной, подлой, свинской. От якобы «прилетов» дронов в Минске до наших непременных планов захватить всю Литву и Польшу в придачу на учениях «Запад». Еще раз повторим – нам не нужна Варшава ваша. И мы знаем, зачем вы поднимаете этот визг, отчего стоит пропагандистская сопля. Вы сами готовите военные провокации, вы сами, вы и только вы верещите о неизбежности войны. Вы минируете границы. Вы подтягиваете технику. Вы разворачиваете у нас под боком механизированные бригады, спецназы, бронетехнику, танки – вы. Мы этого не делаем. И потому еще раз скажем – мы поляков любим, но уж никак не меньше, чем свой собственный народ и свою собственную страну. А потому не особо расстроимся, если Балтийское море разольется на все ваши воеводства. У нас зато наконец реально свои порты будут.