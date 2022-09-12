Новости экономики за 12.09.2022

Иран с помощью Беларуси увеличит добычу полезных ископаемых. О создании какого совместного производства идет речь? В Ульяновске планируют открыть торговый дом Беларуси. Что представят флагманы отечественной индустрии в центре Среднего Поволжья? И как антимонопольные ведомства Беларуси и России будут противостоять проявлениям монополизма? Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬ ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРЕНЦИИ

Правительство России одобрило проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции. Это еще один шаг на пути сближения антимонопольных законодательств двух стран. Новый документ – это свод правил. Единых, предсказуемых правил ведения бизнеса на территории двух стран. На основе этого кодекса будет обеспечиваться защита прав и интересов предпринимателей и потребителей России и Беларуси. Создается правовая основа свободного перемещения товаров, работ и услуг. Федеральная антимонопольная служба России и Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси должны будут пресекать любые проявления монополизма и применять антимонопольное законодательство к компаниям из Союзного государства на равных условиях. ИРАН С ПОМОЩЬЮ БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИТ ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Иран и Беларусь объединятся для производства тяжелых карьерных самосвалов, чтобы увеличить добычу полезных ископаемых в Иране на 40 % в год. Иранские и белорусские производители горнодобывающей техники договорились о совместном производстве большегрузных самосвалов на территории Ирана. В течение трех лет их будет изготовлено 500. Иран ввел крупные программы для повышения активности в своем горнодобывающем и металлургическом секторе с 2018 года, когда его продажи сырой нефти попали под американские санкции. Торговый дом Беларуси хотят открыть в Ульяновске. Туда приедут наши промышленники и бизнесмены. ПО ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» ОТКРЫТО УЖЕ 117 729 ДЕПОЗИТОВ