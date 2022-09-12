Новости экономики за 12.09.2022
Иран с помощью Беларуси увеличит добычу полезных ископаемых. О создании какого совместного производства идет речь? В Ульяновске планируют открыть торговый дом Беларуси. Что представят флагманы отечественной индустрии в центре Среднего Поволжья? И как антимонопольные ведомства Беларуси и России будут противостоять проявлениям монополизма?
Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬ ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРЕНЦИИ
Правительство России одобрило проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции. Это еще один шаг на пути сближения антимонопольных законодательств двух стран. Новый документ – это свод правил. Единых, предсказуемых правил ведения бизнеса на территории двух стран. На основе этого кодекса будет обеспечиваться защита прав и интересов предпринимателей и потребителей России и Беларуси. Создается правовая основа свободного перемещения товаров, работ и услуг. Федеральная антимонопольная служба России и Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси должны будут пресекать любые проявления монополизма и применять антимонопольное законодательство к компаниям из Союзного государства на равных условиях.
ИРАН С ПОМОЩЬЮ БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИТ ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Иран и Беларусь объединятся для производства тяжелых карьерных самосвалов, чтобы увеличить добычу полезных ископаемых в Иране на 40 % в год. Иранские и белорусские производители горнодобывающей техники договорились о совместном производстве большегрузных самосвалов на территории Ирана. В течение трех лет их будет изготовлено 500. Иран ввел крупные программы для повышения активности в своем горнодобывающем и металлургическом секторе с 2018 года, когда его продажи сырой нефти попали под американские санкции.
Торговый дом Беларуси хотят открыть в Ульяновске. Туда приедут наши промышленники и бизнесмены.
ПО ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» ОТКРЫТО УЖЕ 117 729 ДЕПОЗИТОВ
По программе «Семейный капитал» на 1 сентября открыто уже 117 729 депозитов. Белорусские семьи, в которых в 2022 году появится третий и последующий ребенок, получат от государства 23 995 рублей. Программа семейного капитала в Беларуси действует с 2015 года. В 2020 году Президент продлил ее еще на пять лет. Появились и некоторые важные новшества. Выплаты стали начисляться в белорусских рублях. Сумму ежегодно индексируют в зависимости от уровня инфляции. Кроме того, появилась возможность использовать семейный капитал досрочно. На 1 сентября этого года на досрочное таких заявлений подано 60 420 заявлений.