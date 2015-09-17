Новости Беларуси. Белорусская деревообрабатывающая промышленность намерена осваивать новые рынки сбыта. И для этого есть все предпосылки. Предприятия уже вышли на стопроцентный уровень переработки леса. Хотя ранее этот показатель едва достигал 60%.

Сейчас на очереди открытие новых предприятий. Современное оборудование позволит отказаться от некоторых импортных составляющих, в частности картона и целлюлозы. Ставку делают и на производство мебели. Кухни, спальные гарнитуры, гостиные выдерживают любую конкуренцию даже известных брендов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Назаров, председатель белорусского производственно-торгового концерна деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности:

В объеме производства мебели в стране мы занимаем почти 36%. И надо выходить и на европейски рынки. Для этого у нас, в принципе, все есть. У нас есть хорошая плита, сырье, квалифицированны кадры.

Альберто Друди, член президиума Союза торговых палат (Италия):

Что касается белорусской мебели, я замечаю, что из года в год растет качество, более выраженным становится чувство стиля. Мы рассчитываем наладить отношения с белорусскими производителями. Нам это позволит выйти на российский рынок, который для нас закрыт. Такая совместная кооперация позволит нам создать уникальный во всех отношениях продукт.