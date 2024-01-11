Иностранный бизнес заинтересован в Беларуси

Свободные экономические зоны по-прежнему в центре внимания зарубежных инвесторов. За 2023 год перечень резидентов пополнили 26 новых предприятий с общим объемом инвестиций 157 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом создано свыше 1,3 тысячи рабочих мест. Резиденты СЭЗ ежегодно формируют пятую часть основных республиканских показателей – инвестиций, экспорта и производства. Сейчас в СЭЗ страны работают более 420 резидентов, сумма реализованных проектов уже достигла почти 12,5 миллиарда долларов.