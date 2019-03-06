Инновационный центр электроники «Горизонт». Репортаж из нового минского кластера

Новости Беларуси. Даже самые далекие горизонты теперь могут стать чуть ближе. В Минске открылся инновационный центр электроники «Горизонт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фактически это радиотехнический кластер. Под одной крышей в одной питательной среде будут и идеи, и бизнес, и технологии. Плодами этой техносреды могут стать как промышленная, так и потребительская электроника. Еще важно время. Раньше новый продукт можно было разрабатывать несколько лет, сейчас предельная дата – год. Важно, что такие холдинги как «Горизонт» – а это 21 предприятие – включаются в инновационную гонку.

Корреспондент Виктория Ходосок одной из первых увидела первые шаги центра.

Виктория Ходосок, СТВ:

Это первый инновационный центр в стране по созданию разработок в сфере электроники. И появление такого кластера – безусловно, требование времени. Он позволит быстро превратить идею в готовый продукт и вывести его на рынок. Ведь конкуренция сегодня серьезная.

Одна из разработок специалистов инновационного центра «Горизонт». Простым языком – панель для водителей спецтехники. Экран показывает самую важную информацию: состояние самосвала, работу датчиков, изображения с видеокамер. Такие уже несколько лет поставляют на БелАЗ.

Константин Шатан, ведущий инженер-программист:

Выведена вся нужная информация для водителя. Выдаются аварийные ситуации, подключен динамик, выдается все голосом. Зуммер работает, чтобы, не дай бог, если у водителя что-то возникнет, не поехал дальше, остановился, вызвал эвакуатор.

Так технически инновационный центр холдинга поддержит крупные предприятия страны и обеспечит себя. Трудиться над самыми разными проектами, в том числе и совместными с российскими, европейскими и японскими партнерами, будет большая команда профессионалов, 1000 человек – разработчики, промышленные дизайнеры, программисты, тестировщики.

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:

Наши разработки используются в профессиональных автомобилях. То есть, например, каждый второй БелАЗ с прошлого года начал оснащаться системами управления автомобилем. Мы активно работаем в авионике. Наши изделия – системы управления, отображения, датчики – стоят в самолетах.

Речь о том, что Беларусь идет по пути создания хайтек-страны. То есть к вершине технологического развития, где результат – это удачное и качественное совмещение программного продукта с «железом». Работающих в сфере сегодня у нас порядка 100 компаний. Элементы большого конструктора пятилетней госпрограммы инновационного развития, где ключевое – создание необходимой инфраструктуры.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Мы очень активно занялись созданием технопарков. То есть как раз если уже брать инновационный центр – это как один из элементов инновационной инфраструктуры. У нас действуют 15 технопарков. Больше семи мы открыли только за три года. Сегодня они есть в каждом областном центре, несколько в столице. То есть мы создаем те площадки, где бы молодежь могла свои идеи реализовать уже в конкретный продукт, в конкретную разработку. И, понятно, помочь ей вывести эту продукцию на рынок.

А еще и льготы от государства – производителям высокотехнологичного оборудования не нужно платить налог на прибыль. Кажется, что государство теряет деньги, но объемы предприятий растут, и прибыль в бюджет тоже. Растет и экспорт. Только за 2018 год внешний рынок принес доход в 14 миллиардов долларов. А это показатель уровня развития и доказательство, что Беларусь – прогрессивная страна.