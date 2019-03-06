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Алла Ломакина: «Я доверяю сегодня любому белорусскому производителю, с удовольствием пробую новую продукцию»

06 марта 2019 16:47
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Новости Беларуси. Перспективы развития белорусского АПК. Чего ждать от новой директивы о развитии села? Разговор с заместителем министра сельского хозяйства Аллой Ломакиной в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сегодня мы принимаем как должное отсутствие проблем с продовольствием»

Екатерина Жилянина, СТВ:
Алла Леоновна, давайте начнем наш разговор с директивы, которую недавно подписал Президент. Касается она развития села. Чего все-таки не хватало белорусскому селу для развития?

Алла Ломакина: «Я доверяю сегодня любому белорусскому производителю, с удовольствием пробую новую продукцию»-1

Алла Ломакина, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Директива – это, конечно, концептуальный документ, который, в принципе, определяет стратегию развития агропромышленного комплекса на ближайшую перспективу.

Сегодня мы принимаем как должное отсутствие проблем с продовольствием, широкий ассортимент в магазинах. Сегодня уже никого не удивляет растущий экспорт.

Какие основные направления дальнейшего развития агропромышленного комплекса? Это прежде всего достижение экономически целесообразных объемов производства исходя из имеющегося потенциала Республики Беларусь. Прежде всего – природного потенциала, тех производственных мощностей, которые созданы сегодня в республике и, естественно, технологических резервов, которые сегодня у нас в достаточной мере есть в агропромышленном комплексе.

В чем еще особенность этой директивы? Она определила целевые задачи для руководителей всех уровней управления, начиная от правительства и заканчивая руководителями организаций и трудовыми коллективами.

Алла Ломакина: «Я доверяю сегодня любому белорусскому производителю, с удовольствием пробую новую продукцию»-4

О том, от чего зависят цены на продукты

Екатерина Жилянина:
Вы сказали про ассортимент, качество, понятно, белорусской продукции. Но потребителя всегда волнует еще и цена.

Алла Ломакина:
У нас сегодня широко представлена социальная группа товаров, которая доступная населению с низким уровнем доходов. Это, прежде всего, более дешевая упаковка, это какие-то традиционные рецептуры, которые не удорожают продукцию. Поэтому это сегодня доступно населению.

Что хотелось бы сказать: Международная сельскохозяйственная продовольственная организация Объединенных Наций (ФАО) отнесла Республику Беларусь к первой группе стран с доступным уровнем и достаточным уровнем обеспеченности продовольствием. Это, собственно говоря, уже говорит о многом.

Мы значительно отличаемся от наших ближайших соседей. У нас практически на все основные группы продовольствия цены значительно ниже, чем у наших соседей.

Алла Ломакина: «Я доверяю сегодня любому белорусскому производителю, с удовольствием пробую новую продукцию»-7

Что касается цен, мы зависимы сегодня от энергетических ресурсов. Мы сегодня работаем в зоне критического земледелия и не застрахованы от погодных сюрпризов. Что, собственно говоря, нам подтвердил 2018 год, когда у нас недополучено более миллиона тонн зерна. Отсюда проблемы в животноводстве: вынуждены закупать зерно, вынуждены закупать белковую составляющую. Соответственно, это удорожает затратную часть производства продукции. И отсюда, естественно, производитель не может удерживать эти цены на том уровне, на котором хотелось бы населению.

Екатерина Жилянина:
Потребитель ощутит это или нет?

Алла Ломакина:
Уровень наших цен не превышал и не будет превышать средний установленный индекс в рамках макроэкономического развития страны. Эта ситуация у нас жестко контролируется, и порой даже в ущерб производителю. Конечно, уровень цен, понимая социальную значимость продовольствия, у нас не на том уровне, на котором хотелось бы иметь производителю.

Эта тенденция характерна не только для Республики Беларусь. Эта тенденция, собственно говоря, в мире.

Алла Ломакина: «Я доверяю сегодня любому белорусскому производителю, с удовольствием пробую новую продукцию»-10

Я говорила о достаточно значительных технологических резервах, которые сегодня есть у нашего производителя. Но я думаю, что мы поэтапно будем идти для того, чтобы их использовать. А это позволит снизить себестоимость производимой продукции, соответственно, стабилизировать ценовую ситуацию.

Органическая продукция в Беларуси: быть или не быть?

Екатерина Жилянина:
Сейчас очень модны органические продукты, об этом тоже в Беларуси шла речь. Как вы относитесь к органической продукции?

Алла Ломакина:
Каждый человек волен выбирать, какой продукт ему потреблять. Безусловно, такой продукт должен быть в Республике Беларусь. Сегодня принято законодательство, которое позволяет иметь такой продукт на территории Республики Беларусь.

В основном это ниша, я думаю, крестьянских и фермерских хозяйств, которые должны ее занять и производить этот экологически чистый продукт. Сегодня уже 15 фермерских хозяйств имеют сертификат Европейского союза на производство этой экологической продукции.

Алла Ломакина: «Я доверяю сегодня любому белорусскому производителю, с удовольствием пробую новую продукцию»-13

Екатерина Жилянина:
Сами в магазине обращаете внимание на этот знак «органическая продукция»?

Алла Ломакина:
Не обращаю на это внимание, но лишь потому, что доверяю всем продуктам, которые производятся сегодня нашими производителями. Это натуральный продукт, и я доверяю сегодня любому белорусскому производителю, с удовольствием пробую новую продукцию, которую они производят, довольна их качеством и являюсь ценителем белорусской продукции.

«Очень хочется помочь развитию так называемых крестьянских семейных фермерских хозяйств»

Екатерина Жилянина:
Вы заговорили про фермеров.

Алла Ломакина:
Фермерству мы сегодня придаем очень большое значение, не смотря на то, что фермеры еще сегодня имеют незначительный удельный вес в валовом производстве сельскохозяйственной продукции. Они сегодня у нас приравнены к сельхозпроизводителям, они пользуются всеми преференциями, льготами, которые сегодня имеют сельскохозяйственные организации.

И имеют особые, свои льготы. Сегодня, если образовывается крестьянско-фермерское хозяйство, оно на три года освобождается от уплаты налогов. Для средних таких (с численностью до 15 человек работающих) крестьянских фермерских хозяйств сегодня дана возможность ведения упрощенного бухгалтерского учета.

Алла Ломакина: «Я доверяю сегодня любому белорусскому производителю, с удовольствием пробую новую продукцию»-16

В перспективе очень хочется помочь развитию так называемых крестьянских семейных фермерских хозяйств. Конечно, мы проработаем этот вопрос, будем обсуждать с общественностью. Может быть, применим мировую практику, где для таких маленьких семейных фермерских хозяйств применяются фиксированные налоговые ставки без необходимости ведения вообще какого-либо учета.

Екатерина Жилянина:
Совсем скоро Беларусь будет отмечать 8 Марта. Как много сегодня женщин среди аграриев?

Алла Ломакина:
В сельскохозяйственном производстве сегодня работает 274 тысячи человек, из которых 150 тысяч – женщины.

Екатерина Жилянина:
Это больше половины.

Алла Ломакина:
Да, это больше половины. Поэтому говорить о вкладе женщин в аграрное производство – наверное, цифры говорят сами за себя. Ну и, конечно же, у нас 72 женщины руководят сегодня сельскохозяйственными предприятиями.

Алла Ломакина: «Я доверяю сегодня любому белорусскому производителю, с удовольствием пробую новую продукцию»-19

Екатерина Жилянина:
Это успешные организации?

Алла Ломакина:
В основном успешные организации. Женщины вносят значительный вклад в сельхозпроизводство.

# Еда # Экономика # Алла Ломакина # Фотофакт

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