Алла Ломакина: «Я доверяю сегодня любому белорусскому производителю, с удовольствием пробую новую продукцию»

Новости Беларуси. Перспективы развития белорусского АПК. Чего ждать от новой директивы о развитии села? Разговор с заместителем министра сельского хозяйства Аллой Ломакиной в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Сегодня мы принимаем как должное отсутствие проблем с продовольствием» Екатерина Жилянина, СТВ:

Алла Леоновна, давайте начнем наш разговор с директивы, которую недавно подписал Президент. Касается она развития села. Чего все-таки не хватало белорусскому селу для развития?

Алла Ломакина, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Директива – это, конечно, концептуальный документ, который, в принципе, определяет стратегию развития агропромышленного комплекса на ближайшую перспективу. Сегодня мы принимаем как должное отсутствие проблем с продовольствием, широкий ассортимент в магазинах. Сегодня уже никого не удивляет растущий экспорт. Какие основные направления дальнейшего развития агропромышленного комплекса? Это прежде всего достижение экономически целесообразных объемов производства исходя из имеющегося потенциала Республики Беларусь. Прежде всего – природного потенциала, тех производственных мощностей, которые созданы сегодня в республике и, естественно, технологических резервов, которые сегодня у нас в достаточной мере есть в агропромышленном комплексе. В чем еще особенность этой директивы? Она определила целевые задачи для руководителей всех уровней управления, начиная от правительства и заканчивая руководителями организаций и трудовыми коллективами.

О том, от чего зависят цены на продукты Екатерина Жилянина:

Вы сказали про ассортимент, качество, понятно, белорусской продукции. Но потребителя всегда волнует еще и цена. Алла Ломакина:

У нас сегодня широко представлена социальная группа товаров, которая доступная населению с низким уровнем доходов. Это, прежде всего, более дешевая упаковка, это какие-то традиционные рецептуры, которые не удорожают продукцию. Поэтому это сегодня доступно населению. Что хотелось бы сказать: Международная сельскохозяйственная продовольственная организация Объединенных Наций (ФАО) отнесла Республику Беларусь к первой группе стран с доступным уровнем и достаточным уровнем обеспеченности продовольствием. Это, собственно говоря, уже говорит о многом. Мы значительно отличаемся от наших ближайших соседей. У нас практически на все основные группы продовольствия цены значительно ниже, чем у наших соседей.

Что касается цен, мы зависимы сегодня от энергетических ресурсов. Мы сегодня работаем в зоне критического земледелия и не застрахованы от погодных сюрпризов. Что, собственно говоря, нам подтвердил 2018 год, когда у нас недополучено более миллиона тонн зерна. Отсюда проблемы в животноводстве: вынуждены закупать зерно, вынуждены закупать белковую составляющую. Соответственно, это удорожает затратную часть производства продукции. И отсюда, естественно, производитель не может удерживать эти цены на том уровне, на котором хотелось бы населению. Екатерина Жилянина:

Потребитель ощутит это или нет? Алла Ломакина:

Уровень наших цен не превышал и не будет превышать средний установленный индекс в рамках макроэкономического развития страны. Эта ситуация у нас жестко контролируется, и порой даже в ущерб производителю. Конечно, уровень цен, понимая социальную значимость продовольствия, у нас не на том уровне, на котором хотелось бы иметь производителю. Эта тенденция характерна не только для Республики Беларусь. Эта тенденция, собственно говоря, в мире.

Я говорила о достаточно значительных технологических резервах, которые сегодня есть у нашего производителя. Но я думаю, что мы поэтапно будем идти для того, чтобы их использовать. А это позволит снизить себестоимость производимой продукции, соответственно, стабилизировать ценовую ситуацию. Органическая продукция в Беларуси: быть или не быть? Екатерина Жилянина:

Сейчас очень модны органические продукты, об этом тоже в Беларуси шла речь. Как вы относитесь к органической продукции? Алла Ломакина:

Каждый человек волен выбирать, какой продукт ему потреблять. Безусловно, такой продукт должен быть в Республике Беларусь. Сегодня принято законодательство, которое позволяет иметь такой продукт на территории Республики Беларусь. В основном это ниша, я думаю, крестьянских и фермерских хозяйств, которые должны ее занять и производить этот экологически чистый продукт. Сегодня уже 15 фермерских хозяйств имеют сертификат Европейского союза на производство этой экологической продукции.

Екатерина Жилянина:

Сами в магазине обращаете внимание на этот знак «органическая продукция»? Алла Ломакина:

Не обращаю на это внимание, но лишь потому, что доверяю всем продуктам, которые производятся сегодня нашими производителями. Это натуральный продукт, и я доверяю сегодня любому белорусскому производителю, с удовольствием пробую новую продукцию, которую они производят, довольна их качеством и являюсь ценителем белорусской продукции. «Очень хочется помочь развитию так называемых крестьянских семейных фермерских хозяйств» Екатерина Жилянина:

Вы заговорили про фермеров. Алла Ломакина:

Фермерству мы сегодня придаем очень большое значение, не смотря на то, что фермеры еще сегодня имеют незначительный удельный вес в валовом производстве сельскохозяйственной продукции. Они сегодня у нас приравнены к сельхозпроизводителям, они пользуются всеми преференциями, льготами, которые сегодня имеют сельскохозяйственные организации. И имеют особые, свои льготы. Сегодня, если образовывается крестьянско-фермерское хозяйство, оно на три года освобождается от уплаты налогов. Для средних таких (с численностью до 15 человек работающих) крестьянских фермерских хозяйств сегодня дана возможность ведения упрощенного бухгалтерского учета.

В перспективе очень хочется помочь развитию так называемых крестьянских семейных фермерских хозяйств. Конечно, мы проработаем этот вопрос, будем обсуждать с общественностью. Может быть, применим мировую практику, где для таких маленьких семейных фермерских хозяйств применяются фиксированные налоговые ставки без необходимости ведения вообще какого-либо учета. Екатерина Жилянина:

Совсем скоро Беларусь будет отмечать 8 Марта. Как много сегодня женщин среди аграриев? Алла Ломакина:

В сельскохозяйственном производстве сегодня работает 274 тысячи человек, из которых 150 тысяч – женщины. Екатерина Жилянина:

Это больше половины. Алла Ломакина:

Да, это больше половины. Поэтому говорить о вкладе женщин в аграрное производство – наверное, цифры говорят сами за себя. Ну и, конечно же, у нас 72 женщины руководят сегодня сельскохозяйственными предприятиями.