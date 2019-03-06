В Минске открыли инновационный центр электроники «Горизонт»

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Мы реализуем уже 3-ю государственную программу инновационного развития и каждую пятилетку эта программа формируется под новые задачи, новые цели, быстро меняющиеся. Мы привыкли, что это только проекты, программы, которые действуют только в этой пятилетке, они включают очень много мероприятий как раз создание инфраструктурных объектов, создание той среды, которая позволяла бы быстро создавать от идеи конкретную продукцию и выводить ее на рынок. Очень важно, что в «Горизонте» открыт этот центр, который будет заниматься такими разработками.