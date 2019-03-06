В Минске открыли инновационный центр электроники «Горизонт»

Новости Беларуси. Уникальный для Беларуси инновационный центр электроники открыли 6 марта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уникальный для Беларуси инновационный центр электроники открыли 6 марта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь сконцентрированы идеи, бизнес и технологии. Самые прогрессивные разработки будут вестись по многим направлениям.
В приоритете электроника для промышленности и потребителей, которые привыкли жить с комфортом. Отдельная позиция – самолётостроение и электротранспорт.
Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:
Наши разработки используются в профессиональных автомобилях. Например, каждый второй БелАЗ оснащен системами управления. Мы активно работаем в авионике, наши системы управления, отображения, датчики стоят в самолетах.
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Мы реализуем уже 3-ю государственную программу инновационного развития и каждую пятилетку эта программа формируется под новые задачи, новые цели, быстро меняющиеся. Мы привыкли, что это только проекты, программы, которые действуют только в этой пятилетке, они включают очень много мероприятий как раз создание инфраструктурных объектов, создание той среды, которая позволяла бы быстро создавать от идеи конкретную продукцию и выводить ее на рынок. Очень важно, что в «Горизонте» открыт этот центр, который будет заниматься такими разработками.
Работать в центре будет порядка 1000 специалистов. Это разработчики, промышленные дизайнеры, программисты, инженеры и конструкторы.