Новости экономики за 06.03.2019

Новости Беларуси. Чем белорусы удивили на международной выставке в Судане? Как вернуть деньги за некачественные услуги ЖКХ? Почему развитые страны не выводят из обращения крупные купюры? Ответы на эти и другие вопросы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ ЖКУ

Вернуть деньги за некачественные жилищно-коммунальные услуги теперь можно. До трети от всей суммы. Правительство определило порядок перерасчета платы. Заплатить меньше можно в трех случаях: если услуги были оказаны некачественно, с перебоями или не предоставлены вовсе.