Белорусам впервые показали 200-тысячную купюру

Новости Беларуси. 12 марта в 15.00 новую банкноту номиналом в 200 тысяч рублей представили в Нацбанке. До последнего информация, как она будет выглядеть, оставалась тайной. Сегодня купюру первыми увидели журналисты, а в ближайшее время она войдет в денежный оборот страны. Лицом банкноты стал Художественный музей в Могилеве. В его архитектуре – черты модерна, псевдорусского стиля и позднего классицизма. Как отметили в Нацбанке, новая купюра отразится и на денежной политике страны.

Владимир Сенько, заместитель председателя Правления Национального банка Республики Беларусь:

На ранее выпущенных банкнотах вы видели Витебск, Минск, Гродно и другие. Пришла очередь Могилева.

Двухсоттысячная банкнота поставила рекорд по степени защиты. Специальная бумага с видимыми и невидимыми волокнами, водяной знак, кстати, фрагмент лепнины потолка музея – и так называемый многоцветный образ. Все это позволяет отличить подлинную купюру от подделки. Но такие случаи в Беларуси редкость. Если подделывают, то в основном, двадцатитысячные банкноты. Таких нарушений в прошлом году 13.

Психологи же провели целое исследование. Оказывается, большинство людей денежные купюры различает по цвету. На втором месте – номинал банкнот и завершает цепочку их размер. А вот что изображено на купюрах, для многих неизвестно. Хотя каждое творение архитектуры подписано.

До сегодняшнего дня самой крупной была купюра номиналом 100 000 рублей. Ее ввели в обращение в июле 2005 года. Как отметили в Нацбанке, купюр большего номинала в ближайшее время выпускать в Беларуси не планируют, ровно, как и проводить деноминацию.

Владимир Сенько, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Есть рост ВВП на 3,5%, есть рост промышленности на 6%, поэтому в таких мерах нет целесообразности.

С введением новой банкноты из оборота выведут некоторые старые. Десяти и двадцати рублевые белорусские рубли, отмечают специалисты, экономические нецелесообразны. На их печать и защиту нужно больше денег, чем они сами стоят.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик:

Эти мелкие купюры ничего не дают, с учетом, что цен буду округлены до 50 рублей. Их постепенный вывод из оборота сделает наши кошель чуть-чуть уже, но не в переносном, а буквальном смысле.

Беларуси 12 марта выпустил в обращение банкноту номиналом 200 тысяч рублей. На ней изображено здание Могилевского областного художественного музея имени Масленникова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.