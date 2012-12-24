Новости Беларуси. Индия готова покупать у Беларуси более 2,5 миллионов тонн калийных удобрений ежегодно. Об этом 24 декабря сообщили представители индийских деловых кругов на встрече с премьер-министром Михаилом Мясниковичем в Минске.

Контракт на поставку планируется заключить уже в январе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительные договоренности были достигнуты в ноябре 2012 года во время визита нашей правительственной делегации в Нью-Дели. Кроме того, индийские бизнесмены планирует обсудить перспективы двустороннего развития и в других областях. В частности, в машиностроении, фармацевтике и IT-технологиях.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы по-новому открываем для себя Индию. Экономика Индии очень растет. Мы рассчитываем на стратегическое партнерство, поэтому уходим от простой торговли к инвестиционному сотрудничеству.

Раджеш Кумар Сарайя, сопредседатель Индийско-Белорусского делового совета:

В Беларуси есть очень много молодых ребят, которые знают хорошо, владеют хорошо информацией, технологией. Я думаю, в этой отрасли надо работать больше, потому что очень многие компании ищут какие-то пункты в Европе.