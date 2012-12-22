На могилевской ТЭЦ научились экономить 40 тысяч тонн топлива в год

Новости Беларуси. Пар на вес золота. Отходам от выработки электроэнергии на Могилевской тэплоэлектроцентрали нашли эффективное применение. Пар от работы турбины пускают не в атмосферу, а на обогрев и горячее водоснабжение большей части Могилева. Предприятие экономит 40 тысяч тонн топлива в год. А город получает бесперебойное тепло. Даже в свой профессиональный праздник — день энергетика — специалисты не останавливают работу на ТЭЦ ни на секунду.

Мастер Виктор Юрченко застал самое начало модернизации на тепловых сетях Заднепровского района Могилева. С вводом нового оборудования пришлось изучать много нового. Но автоматика в конечном итоге, говорит мастер, полностью оправдала себя.

Виктор Юрченко, мастер тепловых сетей Заднепровского района Могилева:

Мы снабжаем теплом и горячей водой практически весь город. Круглый год. 24 часа в сутки, чтобы население не испытывало никаких неудобств.

Выход из строя системы практически невозможен. Все насосы на контроле у диспетчера в он-лайн режиме.

Сергей Епринцев, диспетчер тепловых сетей Заднепровского района Могилева:

При аварийной ситуации или остановки любого из трех насосов включается резервный четвертый насос. При этом потребитель ничего не почувствует. Ни в температуре, ни в давлении.

Теплоэлектроцентраль номер 2 строилась еще в 1970 годы для теплоснабжения предприятия «Могилевхимволокно» - крупнейшего в Европе комплекса по изготовлению полиэфирных волокон и нитей. В начале двухтысячных гигант химической промышленности перешел на энергосберегающие технологии. И оборудование на ТЭЦ-2 оказалось невостребованным. Но энергетики руки не опустили и тоже пошли по пути модернизации. Тепловую артерию от ТЭЦ проложили до самого центра Могилева. Отработанный пар - продукт выработки электроэнергии турбиной — стали использовать для обогрева города.

Александр Киселев, начальник диспетчерской службы тепловых сетей Заднепровского района Могилева:

Это большие экономические показатели. Меньше сжигаем газа на котельной. До -12 они вообще не работают. Дополнительно на ТЭЦ-2 вырабатывается порядка 250 миллионов киловатт часов экономии электроэнергии в год.

Экономический эффект очевиден. Новая система подачи тепла позволяет экономить 40 тысяч тонн условного топлива в год.

Андрей Счастный, главный инженер филиала «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго»:

Это значительно повысило надежность теплоснабжения потребителя. Как центра города, так и традиционно снабжавшейся теплом заднепровской части города.

К 2015 году подобная модернизация ожидается и на Могилевской ТЭЦ-1. После ее реконструкции городской бюджет ощутит еще более значительную экономию: минимум 25 тысяч тонн топлива в год, сообщили в программе новости 224 часа» на СТВ.