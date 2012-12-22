Как японцы живут после аварии на Фукусиме, почему ценят императора и отказываются от автомобилей, но не от смертной казни, зачем работают до глубокой старости и чего ждут от Беларуси, кроме продукции деревообработки

О японских символах наш человек наслышан, но не более. Зато японские автомобили прочно вошли в обиход наравне с «бульбой» на столе. А, впрочем, японские суши начинают конкурировать с картошкой. А что белорусское известно японцам? И что Беларусь может предложить третьей экономике мира? Об этом - наш фильм.

К востоку от Японии – только восход. Или - уже запад, если совершать кругосветное путешествие. Неслучайно ведь Японию называют страной восходящего солнца. И даже на государственном флаге – красный солнечный диск. Это государственный символ. Но есть и другие известные символы – сакура, гора Фудзияма, гейша, камикадзе и, наконец, рыба фугу, которую нужно съесть, чтобы почувствовать себя камикадзе.

Есть еще - император. И сегодня это единственный в мире действующий монарх с таким титулом!

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь:

Император Акихито - 125 по счету за последние 2,5 тысячи лет, но больших изменений за это время, по крайней мере, во внешней атрибутике, не произошло! Дворец императора по-прежнему отделяет от мира высокая каменная стена и ров, наполненный водой.

Рёичи Томарино, блоггер:

По моему мнению, император – это самый высокий по рангу японец. Все жители страны должны его уважать. Потому что император может спасти нас, так как он обладает священной властью. Мы должны оберегать нашего императора.

Раньше многие японцы были против такой системы власти, были против монархии. Но времена меняются. Даже среди молодежи все больше и больше появляется тех, кто уважает и любит императора.

Японцы отличаются не только своеобразным разрезом глаз, взвизгивающей речью, и привычкой бесконечно кланяться. Впрочем, поклоны – проявление необычайной воспитанности, к которой следует добавить скромность, трудолюбие и удивительную практичность! Даже поклоны японцы отвешивают рационально: начальнику следует кланяться под углом 45 грудусов, клиентам – 30, коллегам – 15.

Практичностью пропитано все, начиная с письменности: подумать только - две исторические азбуки, да еще иероглифы дополняются, в современном духе, латиницей – чтобы проще было договариваться с иноземцами! Даже духовный мир японцев подчинен рационализму.

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь:

В Японии популярны два основных религиозных течения: буддизм и синтоизм, причем японцы – люди практичные. Все, что касается жизни, они относят к синтоизму, а все, что касается смерти, - к буддизму. Ну а такие буддистские храмы в Японии можно встретить повсюду.

Дело в том, что буддизм обожествляет смерть и требует равнодушного отношения к жизни, а синтоизм, напротив, - культивирует презрение к смерти. Два традиционных религиозно-философских течения не мешают практичным японцам брать все лучшее из внешнего мира.

Григорий Мисочко, главный редактор интернет-сайта о Японии:

А венчаются по католическому, по христианскому, при этом они не исповедуют христианства, просто нравится внешнее убранство этих праздников. Японцы очень активно отмечают католическое Рождество.

Да что там Рождество! Японская молодежь, впрочем, как и наша уже, культивирует традиции древних кельтов, в канун Дня всех святых вырезая из тыквы светильник Джека. Как-никак - Хэллоуин!

Но вернемся к буддистскому храму. Кроме традиционных обрядов и привлечения туристов, культовые сооружения в Японии - образец борьбы за выживание. С древних времен острова «трясет»! И японцы к этому давно уже приспособились.

Огава Нобуку, гид-волонтер:

Вот эта башенка, так называемая «пагода», построена вручную из дерева без единого гвоздя, но так надежно, что во время землетрясений не разрушилась. А стоит она уже тут 300 лет.

Егор Козлов, бизнес-аналитик:

Японцы родились с землетрясениями, они живут с землетрясениями, они умрут с землетрясениями. То есть их постоянно трясет, иногда сильные землетрясения, иногда слабые. Но они привыкли. И, если честно, за 2,5 года и я привык.

Каждый день в Японии фиксируют несколько подземных толчков, за год – от одного до пяти-шести тысяч. Это, так называемые, «тихие землетрясения».

Свидетель землетрясения:

Просто ощущаешь, как под тобой земля немножко ходит. Все вздергивают головы, смотрят вокруг и потом продолжают заниматься своими делами.

В пивной японского города Матсуширо висит объявление, что при землетрясении силой до трех баллов (по японской шкале) клиент получает бесплатно кружку пива. Но и мощные толчки для Японии явление - не редкое. Они – как зарубки на память.

Василий Головнин, руководитель представительства ИТАР-ТАСС в Японии:

Вот здесь находится люк. Он был достаточно ржавый и когда было землетрясение, 11 марта прошлого года, можете представить, его оттуда выбило! Вот эту тяжелую железную плямбу! И мы все здесь бегали нервно, взад-вперед, чуть было, не падали.

Василий Головнин приехал в Японию 35 лет назад, возглавляет японское бюро информагентства ИТАР-ТАСС и считается знатоком страны.

Василий Головнин, руководитель представительства ИТАР-ТАСС в Японии:

Привыкнуть к этому, конечно, нельзя, потому что рано или поздно, в том же Токио, конечно, обязательно долбанет очень сильно. В принципе, уже пора, тьфу-тьфу-тьфу, как бы не сглазить. Потому что землетрясение особой силы в том районе, где мы сейчас с Вами разговариваем, происходятгде-то раз лет в 70.

Тэруо Найто, медиа-аналитик:

Японцы живут в постоянной готовности и в постоянном ожидании таких событий. И, соответственно, они свою экономику, инфраструктуру строят подобным образом.

Изучают последствия землетрясений, а также тех явлений, которые сопутствуют. Это, прежде всего, цунами. Большинство народа живет в прибрежной зоне, естественно, у них внутри таится чувство опасности.

Они как могут, готовятся - вдоль береговой линии строят стену, у них в домах есть все, что необходимо на случай срочной эвакуации – каски, фонарики, запас питьевой воды. Чтобы в любой момент можно было сняться с места, прихватив самое ценное. В принципе, не только в домах все это есть, но и в гостиницах, и в офисах.

Сильнейшее в обозримой японской истории землетрясение произошло весной 2011 года. Эпицентр находился в 70 километрах от побережья. Мощная волна цунами атаковала остров Хонсю. Одно из самых печальных последствий – авария на атомной электростанции Фукусима.

Сергей Рахманов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Японии:

Безусловно, авария на Фукусиме – это шок для всего мирового сообщества, поскольку все считали, что японский уровень технологий таков, что такие аварии невозможны в принципе, об этом говорилось ранее. Оказалось, что все это не так.

По международной шкале аварии на АЭС Фукусима присвоен самый опасный, 7 уровень, как и Чернобыльской катастрофе. Вскоре выяснилось, что причиной стало не только землетрясение, но и человеческий фактор. И это признали официально! Посыпались обвинения и в адрес власти, представители которой, якобы, не смогли правильно распорядиться достоверной информацией – информация была собрана американским военным самолетом в районе загрязнения.

Министр промышленности Японии заявил, что ведомство по науке и технике скрыло эти данные от главы правительства, отвечающего за эвакуацию населения. В результате некоторые люди оказались в местах, пораженных радиацией.

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь:

Это город Фукусима – столица одноименной провинции – которая «прославилась»весной 2011 годапосле аварии на атомной электростанции. В районе АЭС сегодня организована зона отселения, людей оттуда вывезли, но здесь, в центре, в столице жизнь идет своим чередом.

И для спокойствия жителей города Фукусима, и в целом префектуры, в центре столицы установлено табло, которое показывает уровень радиационного фона. И сейчас мы видим на табло 0,439 микрозиверта в час. У нас есть с собой тоже дозиметр белорусского производства, правда, он показывает немножко больше, 0,62 микрозиверта в час. Ну, трудно упрекнуть власти, что они подкручивают это табло. Тем не менее, жители чувствуют себя спокойно.

Наверняка, японцам сгодится белорусская философия о том, что жизнь после аварии на атомной станции не останавливается.

Сергей Рахманов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Японии:

Япония после аварии на Фукусиме стала внимательно смотреть на опыт других стран в этом отношении. И Беларусь со своим опытом, со своей очень хорошей системной организацией (они смогли в этом убедиться во время поездок) все больше привлекает Японию, как страна, обладающая соответствующими технологиями, причем, высокого уровня. Поэтому у нас резко интенсифицировался обмен специалистами.

Беда сблизила, такие отдаленные и географически, и в мировой иерархии, страны. Власти Японии оценили и помощь, и сочувствие со стороны Беларуси.



Казиуки Хамада, заместитель министра иностранных дел Японии:

После трагедии 11 марта мы получили от Президента Беларуси Александра Лукашенко письмо с соболезнованиями в адрес императора Японии. Кроме того, белорусское правительство выделило помощь Японскому Красному Кресту.

В этом году японские школьники из города Сендай были приглашены на летние каникулы в Беларусь. Дело в том, что дети в этих районах пострадали еще и психологически - это была психологическая травма для них. И поэтому отдых был очень важен. В Беларуси им организовали хорошую программу. За что мы тоже благодарны.

Эти японские школьницы отдыхали в лагере «Зубренок» и, похоже, обогатились не только впечатлениями, но и новыми друзьями.

Японские школьницы:

Я была в Беларуси первый раз, мне там очень понравилось, нас встречали очень гостеприимно. Я хотела бы еще раз приехать в Беларусь, чтобы снова встретиться с моими новыми друзьями.

В Беларуси мне очень понравилась еда, особенно запомнился белорусский суп. Кроме того, я в лагере завела себе новых подружек, их зовут Даша и Стефани.

А наши детишки, вдогонку, прислали свои рисунки. Правда, выставку японцы организовали… в магазине. Может быть, это тоже практичное решение – все-таки каждый житель Фукусимы приходит за покупками в торговый центр и хотя бы мимоходом познает глубину фантазий и сочувствия белорусских детей.

В этот же день губернатору Фукусимы сообщили решение Президента Александра Лукашенко о том, что Беларусь продолжит помощь японской префектуре и намерена ежегодно принимать детей из пострадавших районов Японии.

Сергей Рахманов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Японии:

В Беларуси достаточно красивая природа и там очень гостеприимный народ, поэтому было бы неплохо, если бы господин губернатор тоже смог приехать, посмотреть, как и дети из Фукусимы.

Несмотря на серьезность аварии, Япония пока не отказывается от атомной энергетики.

Шиойи Хиго, директор компании:

У нас есть длительный опыт безаварийной эксплуатации АЭС и зависимость Японии от этого источника энергии достаточно высокая. Поэтому события, которые произошли, очень печальны, они оказали значительное влияние на Японию. Наша страна извлечет из этого урок, учтет вопросы безопасности, и в будущем, не исключено, что Япония и дальше будет развивать атомную энергетику.

Василий Головнин, руководитель представительства ИТАР-ТАСС в Японии:

Бизнес хочет дешевой электроэнергии, как основы экономики. И вот сейчас идет вот такое перетягивание канатов, в газетах то пишут редакционную статью «нет, все-таки не надо!» или «нет, все-таки не надо быть идиотами, то, что было в Фукусиме, это происходит раз в тысячу лет, давайте делать более безопасно». В общем, дискуссия идет, и я думаю, что они все-таки придут к какому-то половинчатому решению. Я почти уверен, что Япония от атомной энергетики полностью отказываться, конечно, не будет.

«Не было счастья, да несчастье помогло» - эта поговорка сработала и в торговых отношениях. Практически односторонний товарообмен между Японией и Беларусью (в пользу Японии, разумеется) открыл новые возможности и для нашей страны.

Сергей Рахманов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Японии:

По многим видам продукции мы не можем конкурировать на японском рынке с продукцией собственного производства, но, тем не менее, в структуре нашего экспорта в Японию превалирует высокотехнологичная продукция – это лазерная техника, оборудование для физико-химического анализа, оборудование для дозиметрии. То, что в последнее время после аварии на Фукусиме стало необходимым.

Белорусские дозиметры приглянулись японцам. Как говорится, «попали в конъюнктуру рынка».

Шиойи Хиго, директор компании:

Дозиметры популярны у бытовых пользователей, потому что японцы пекутся о своем здоровье и, прежде всего, о здоровье детей. Устройство оснащено памятью и, если его дать ребенку, то вечером можно проверить, где он был, какие уровни радиации испытал, сколько накопил.

Вторая целевая группа - туристы, которые волнуются о своем безопасном пребывании на территории Японии. Для туристов сейчас предлагаются самые популярные модели счетчиков-дозиметров в виде часов и в виде пейджера. Человек приезжает в Японию, берет напрокат и ездит по Японии. Эти устройства накапливают дозу облучения – предупреждают об опасности. Если турист где-то попадает в повышенный фон, он может потом приехать сюда, сесть в это кресло и померить для успокоения.

Дозиметры – не единственный белорусский товар, который японцы хотели бы пощупать своими руками.

Ёсими Маеда, бизнесмен:

Японию интересует различная белорусская продукция: от лазерной техники до Ваших природных ресурсов. Моя компания, например, поставляла в Японию гриб Чага, здесь он перерабатывался. Интересует также продукция деревопереработки, тем более, что Финляндия и ряд других стран начинают сокращать поставки древесины.

Сложнее с промышленными товарами, поскольку белорусские производители ориентированы на европейского потребителя, и товары могут не подходить японцам, тут надо учитывать наши традиции и менталитет.

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь:

У нас в Беларуси есть[лозунг] «Купляй беларускае». Японцы покупают японское?

Василий Головнин, руководитель представительства ИТАР-ТАСС в Японии:

Японец доверяет своему, японскому. Он считает, что наше, японское надежнее. Он любит японское продовольствие, если то же самое, но написано «китайское», это стоит в 3 раза дешевле всегда. Но вот такого, так сказать, патриотизма, такого горячего, пожалуй, в Японии нет.

Они скорее купят что-нибудь даже интересное, вот если им предложат чего-нибудь. Из товаров бывшего Советского Союза, допустим, их подсадили на йогурт кавказский, кефир. Почему? На Кавказе – долголетие, тыры-мыры, всякое такое. Хочется такого интересного.

Если человек практичный и считающий деньги, то он, конечно, покупает японскую машину, потому что ее дешевле обслуживать, если это пижон – он хочет как-то выделиться. Более того, иногда покупают машину с левым рулем, чтобы она только отличалась, но, в целом, должен сказать, что машины в Японии, автомобиль как товар, выходит из моды. Молодежь не любит автомобили, им, кажется, что это что-то не модное.

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь:

Поэтому у Вас одни велосипеды стоят во дворе?

Василий Головнин, руководитель представительства ИТАР-ТАСС в Японии:

Велосипеды, да-да. Это у нас обычное дело.

Кроме новой моды пересаживаться на велосипеды заставляет экономика. Цена на бензин в Японии резко выросла в связи с введением нефтяных санкций против Ирана – Япония была третьим по объему покупателем иранской нефти. В результате 92 бензин стоит почти 2 доллара. Платить приходится и за автодороги.

Наоки Ямада, таксист:

Пользование автострадами у нас очень дорогое. Чтобы проехать от Токио до Осаки, нужно заплатить 20 000 йен — это примерно 200 евро. Очень дорого получается.

Этот 50-летний таксист раньше работал в фирме, производящей шампунь и зубную пасту.

Наоки Ямада, таксист:

В прошлом году моя компания обанкротилась, после цунами. И я тогда стал безработным. Чтобы как-то прожить, я пошел в таксисты.

Такси и таксисты в Японии отличаются от других стран. Водители – в белых рубашках и белых перчатках. Наш герой - редкое исключение (видимо, руки мерзнут: осеннее-зимний сезон, как-никак) – надел вязаные «беспальчатки».

Чехлы на сидениях такси накрахмаленные, с кружевами в стиле кантри. А таксомоторы – будто пришельцы из прошлого. Машины, конечно, новенькие, но модельный ряд - 20-30-летней давности. Не только оригинальности ради, но, видимо, и для поддержки отечественного автопрома со старых конвейеров сходят эти просторные, с задним сиденьем, сродни домашнему дивану, автомобили формата такси. Кстати, задняя пассажирская дверь в японских такси открывается автоматически! Уважительно и практично! И на швейцарах можно сэкономить.

В былые времена пределом мечты советского человека считался складной японский зонт. Зонт и сегодня в Японии – нужнейшая вещь. И пригодиться может не только в сезон дождей. Как раз таки в сезон дождей может оказаться уже и бесполезным! Достаточно вспомнить лето 2012 года, когда из-за ливневых дождей десятки человек погибли и пропали без вести, и даже остановились поезда.

Дождь воспевают в лирических хокку и хайку – так называется фирменное японское стихотворение. Вот пример:



Льет весенний дождь!

По пути беседуют

Зонтик и мино.



Мино – это соломенный японский плащ. Такие носили в древности, а потом популярными стали плащи из болоньи. Тоже нужная вещь для японца. Но если у вас нет плаща из болоньи, но очень надо от офиса добраться сухим до электрички – такие варианты в Токио тоже возможны.

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь:

Сегодня в Токио - мелкий дождь, но если вы решили прогуляться по городу пешком, то обзавестись зонтом - не проблема и даже можно его потом «припарковать» на ночь под кодовый замок. Но мы пойдем без зонта, пешком по сложной системе подземных переходов.

От отеля нам нужно добраться до вокзала, а это примерно километр пути. Эскалатор уже отключили, время позднее, но попробуем пройти этот километр, не замочив кроссовок.

Такие многокилометровые подземные переходы пронизывают почти всю подземную часть Токио. Они, как улицы, и по этим улицам можно не только в дождь, но и в хорошую погоду добраться до любой точки города.

Подземные переходы в двух-трех уровнях сочетаются со станциями метро.

Кстати, и магазины в подземных переходах все еще работают, можно запастись продовольствием.

Завершается 15-минутная прогулка по городу подземных королей и мы вышли к станции Shinjuku Station совершенно сухие и не промокли!

В толпе спешащих японцев выделяются люди в масках. И они - повсюду! Ни в одной стране мира не увидишь такого количества марлевых повязок на душу населения. Первая, кто встречает прибывающих в страну гостей – тоже тетенька в маске. При помощи тепловизора измеряет температуру тела у пассажиров. Медицинский кордон! Дабы не проникли на остров вредоносные вирусы. Первое впечатление, что японцы панически боятся свиного, птичьего и прочего гриппа или радиоактивной пыли после аварии на Фукусиме. На самом же деле, большинство людей в марлевых повязках оберегают не себя, а окружающих.

Ольга Забережная, журналист:

Когда человек заболевает простудой, он обычно надевает маску - это очень принято - чтобы не заразить окружающих.

Но при этом маска никак не мешает всем процессам жизнедеятельности, то есть и общению с окружающими. То есть человек приходит на работу в маске, в школу в маске и на занятие хором тоже в маске.

Невзирая на насморк, землетрясения, цунами, историческую атомную бомбардировку, аварию на АЭС живут японцы долго.

Рёичи Томарино, блоггер:

В Японии средняя продолжительность жизни, если я не ошибаюсь, 86 лет. Моей бабушке, например, уже исполнилось 96 лет. Поэтому ничего удивительного в том, что многие люди преклонного возраста работают, а не сидят дома.

В пунктах оплаты за пользование автодорогой чек с неизменным поклоном выдают пенсионного возраста мужчины. Не сидят дома и совсем уже пожилые японцы. Этих старичков вывезли на смотровую площадку небоскреба – поглазеть на Токио с высоты птичьего полета. Экскурсовод у них – тоже не семнадцатилетняя девочка.

Казуйо Ямаучи, гид-волонтер

Я уже на пенсии. У меня много свободного времени, и заняться вроде бы нечем. Поэтому я стала волонтером. Гидом-волонтером. А моей маме - 88 лет. Я живу в Токио. Она - в деревне. Раз в месяц я ее навещаю и помогаю.

А в целом, надо готовиться к тому, что Япония в скором времени станет страной пожилых людей. У нас уже сейчас много центров, где ухаживают за нашими стариками. В наших традициях — уважать старших.

Василий Головнин, руководитель представительства ИТАР-ТАСС в Японии:

Самая быстро стареющая нация в мире – это колоссальная проблема. Грубо говоря, людей, которые платят налоги, активной части населения, становится все меньше, а тех, кто хочет получать из бюджета пенсии, социальное обеспечение, их становится все больше и больше. Тем более что иностранцев они завозить не хотят.

Григорий Мисочко, главный редактор интернет-сайта о Японии:

Абсолютно подавляющее большинство, более 99% населения, всегда были японцами. Япония вела такую миграционную политику, что старалась не приглашать большое количество иностранцев.

На столичных улицах, не говоря уже о провинции, в основном японские лица. А в маленьких городках европейцы и американцы до сих пор вызывают удивление.

Григорий Мисочко, главный редактор интернет-сайта о Японии:

Стоит выехать немножко в провинцию, где иностранцев на улицах мало и люди начинают показывать пальцем на белого человека. В принципе, относятся к нему, как к такой белой обезьяне.

Тут не наткнешься, как в Париже и Брюсселе на арабские и африканские кварталы. Темнокожие люди – большая редкость! Появляются, правда, латиноамериканцы, но это не случайно, это результат политики правительства.

Григорий Мисочко, главный редактор интернет-сайта о Японии:

В Японию много приезжает людей из Бразилии, не меньше из Перу. Это очень интересное явление, сто лет назад, когда Япония активно развивалась, и не хватало продовольствия, чтобы содержать растущее население, правительство поощряло иммиграцию и больше всего тогда уезжали как раз в страны Латинской Америки. Эти люди за 100 лет уже ассимилировались, а потом Япония, лет 20 назад, изменила миграционное законодательство, с тем, чтобы вот этих бывших японцев, потомков, собственно, японских граждан, которое уже давно потеряли гражданство, и язык, и культуру японскую, только в памяти бабушек, дедушек что-то такое осталось, но, тем не менее, им было психологически легче принять людей, в жилах которых текла японская кровь.

И в Японии уже есть зона компактного проживания бразильцев и перуанцев.

Есть, правда, китайский квартал в Токио. А где его нет? Похоже, уже и в Минске, в районе будущей гостиницы Пекин сформировался свой чайна-таун. Но тут, в Японии, на окраине Азии – это вполне объяснимо. Причем, европеец не всегда отличит японца от жителя другой азиатской страны. Но сами японцы сразу же распознают китайский или корейский разрез глаз. Может, еще и потому, что соседи в юго-восточной Азии по историческим причинам редко признаются друг другу в любви.

Василий Головнин, руководитель представительства ИТАР-ТАСС в Японии:

Ближайшие соседи - корейцы и китайцы - японцев не любят. Потому что японцы, опять же, им причинили массу горя в предыдущие десятилетия, в прошлом веке, и это как фон остается. Но при этом японская мода, японская музыка, японская анимация, массовая японская культура оказывает огромное воздействие на регион. Они формируют стереотипы здесь.

Огромное количество туристов заполняет Японию и из Китая, и из той же Кореи. Если поглядеть, кого больше всего в японских магазинах в центре Токио – это, бесспорно, китайцы. Объявления на китайском языке, вывески на китайском языке – это все уже становится частью японского быта. Поэтому вот такой комплекс взаимной неприязни, но, в то же время, такого взаимопроникновения, конечно, есть.

Присмотритесь к этому парню, бредущему по оживленной респектабельной улице. Надпись на плакате в резкой форме выпроваживает китайцев и корейцев из страны!

Причем, отношение к иностранцам – избирательное. На острове Окинава американские военные постоянно создают инциденты. Последний - в октябре 2012 года, когда солдаты военно-морских сил изнасиловали местную жительницу и нанесли ей травмы. Морской пехотинец США изнасиловал японку и двумя месяцами ранее. Тем не менее, Америка остается для Японии главным другом.

Василий Головнин, руководитель представительства ИТАР-ТАСС в Японии:

Потому что это защитник, находящийся далеко и, тем более, Америка Японии очень помогла после войны, они это ценят. Во многом японский успех экономический был достигнут за счет Штатов. А кто самый враг? В прошлые годы, конечно, это был Советский Союз, они боялись больше всего нас, ну а сейчас, конечно, Китай.

Григорий Мисочко, главный редактор интернет-сайта о Японии:

Когда все эти японские фирмы появлялись, было ощущение, что Япония скоро станет мировым лидером. А сейчас этого ощущения нет. Сейчас идет Китай, у которого пока нет никаких брендов, но уже экономика мощнейшая порабощает все остальные экономики.

Скрытые проблемы оборачиваются конфликтами с давней подоплекой.

Китай и Япония обострили спор за острова. Военные корабли КНР угрожающе подходят к японским территориальным водам. В Японии распускают слух, что китайские продукты отравлены. В Китае бушуют антияпонские страсти.

Василий Головнин, руководитель представительства ИТАР-ТАСС в Японии:

Наш российский территориальный спор с Японией сейчас выглядит очень тихим и благопристойным на фоне того, что бушевало, особенно в Китае, с демонстрациями, с сожжением дилерского центра «Тойоты», вообще там били машины, переворачивали.

Рёичи Томарино, блоггер:

Большинство японцев считает, что если Китай или Корея не могут отдать эти острова нам, то у нас не остается другого способа решения проблемы, кроме как военного. Конечно, у нас мирная конституция, но наши политики вряд ли оставят просто так эти острова и забудут об этой всей ситуации.

В районе острова Сенкаку есть нефть. А наша страна – и так бедна на природные ресурсы. Поэтому если удастся получить доступ к этой нефти, то это будет нам очень полезно.

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь:

Сражаясь за природные острова, японцы создают острова искусственные. Вот эта территория насыпная, гектары, отобранные у моря, превращены в сушу и в первую очередь для бизнеса, торговли, здесь магазины, офисы и просто красивая набережная, по которой можно прогуляться, присесть, подумать о жизни и полюбоваться токийскими красотами.

В Токио много красивых уголков. И хотя прекраснейшей столицей мира этот город не назовешь, в его облик умело вкраплены всемирно известные символы. Например, вот эта Статуя Свободы в уменьшенном формате. А опытный туристский глаз сразу отыщет сходство между знаменитой токийской телевышкой и парижской Эйфелевой башней. Собственный и неповторимый облик японская столица обретает с наступлением темноты. Темнее тут рано и залитый неоновым светом Токио просто завораживает.

Современный облик Токио формировался во второй половине 20 века. К этому подтолкнуло, и в переносном, и в прямом смыслах, сильнейшее землетрясение 1923 года. А еще 20 лет спустя на Токио обрушился град американских авиабомб.

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь:

Этот городок считается копией старого Токио, примерно так выглядела столица Японии до бомбежек Второй мировой войны, если не считать, огромного количества людей на улицах. Просто сегодня в этом городе праздник!

Этот городок - Кавагоэ - называют маленьким Токио. Но кроме исторического облика он привлекает туристов своим праздничным нравом. И то, что вы сейчас видите, можно сравнить с бразильским карнавалом. Большинство зевак - приезжие. Хотя и местные с балкончиков наблюдают театрализованное действо. А многие японцы, улучив свободную минуту, насыщают свой азарт.

Это не казино. Казино в Японии запрещено. Но огромной популярностью пользуются неденежные игровые автоматы под названием «Починко».

Ёсими Маеда, бизнесмен:

Японцы – азартные люди, но казино законодательством запрещено, хотя есть ипподромы, где точно также можно делать ставки и проигрывать целые состояния, поэтому запрет казино кажется непонятным. Но рядом есть Макао и Гонконг – мировые центры казино, кому надо - играют там.

Но есть игра «Починко», где наличные деньги не выдают, можно в автомате выиграть шарики, которые обменивают потом на различные игрушки. Но как делают игроки? Они идут за угол и там эти выигранные игрушки продают за полцены и таким образом все же получают деньги.

Ольга Забережная, журналист:

Они даже выстраиваются в очереди, чтобы играть в эти «Починко» с самого утра до открытия. Допустим, открывается в 9 часов, они выстраиваются в очереди, ждут открытия, те, кому не нужно идти на работу. И вечером тоже всегда эти места наполнены людьми.

Надо заметить, что на улицах японских городов – даже там, где на каждом углу торгуют уличной едой и где яблоку упасть негде – негде упасть и оберткам, окуркам, пластиковым стаканчикам и прочему мусору. Культурные люди! Не заметили мы в местах людского скопления и каких-то особых мер безопасности. По узеньким улицам течет людская река, но кордонов с пропускными рамками и металлодетекторов в руках полицейских нет.

Весьма безопасно даже в злачных местах Токио.

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь:

А это – другая сторона жизни Токио – ночная, яркая, но не безгрешная!

У таких районов – не самая лучшая слава. Хотя, чувство опасности здесь просто ничтожное по сравнению с ночным Нью-Йорком или Москвой.

Один из самых популярных ночью – квартал Роппонги. Здесь множество баров, ночных клубов и кабаре. Ранее считалось, что в квартале Роппонги много заведений, связанных с японской мафией. Якудза - это еще одно известное словечко применительно к Японии. Но в жизнь обычных людей, не вовлеченных в преступную деятельность, якудза вторгается редко.

Григорий Мисочко, главный редактор интернет-сайта о Японии:

Существует мафия, которая выясняет отношение друг с другом. У них есть разборки между собой, иногда доходит до убийств. Но это настолько мало затрагивает обычных людей, очень редко бывает, что поджигают чей-то ресторан и кто-то пострадает из обычных посетителей. Как правило, это никак не касается нормальных людей.

Тэруо Найто, медиа-аналитик:

Благодаря усилиям полиции влияние якудза на японцев значительно снизилось. Сейчас ее практически нигде и не встретишь. Это раньше было так, что у них все сектора экономики были поделены. Предприятия им дань платили и так далее. Сейчас этого практически нет. Да, они в какой-то мере остались в японском обществе, даже в некоторых сферах имеют достаточно большое влияние, но зачастую это легальный бизнес с криминальными корнями.

Впрочем, соседство с гангстерами общество считает неприличным. Причастных к клану якудза со спины видать. О мафиозных рангах рассказывают колоритные татуировки. Из-за этого искусство тату в Японии попало «под раздачу», и в прошлые годы рисунки на теле делать в стране запрещали. И даже сегодня людей с наколками в баню или бассейн не впускают. Предупреждают об этом специальные таблички на входе.

Боу, стилист:

В Японии очень строгие правила, касающиеся татуировок. Если у вас есть татуировка, то все японцы будут думать, что вы относитесь к якудза. Татуировки поэтому пугают очень людей. Из-за этого в бассейнах и других общественных местах нельзя появляться с татуировками. Но лично я очень люблю тату. Иногда я хожу в бассейн. А татуировку я прячу. Надеваю плавательный костюм.

Несмотря на грозную Якудза, в Японии самый низкий из всех развитых стран уровень преступности.

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь:

Считается, что Токио – город совершенно безопасный. И даже глухой ночью здесь можно спокойно прогуливаться. Даже велосипеды они оставляют на ночь на тротуарах, не закрывая их на замки. Хоть ты бери - да катайся! Но мы-то ведь тоже люди законопослушные: мы приехали из Беларуси!

Эта японская девушка возвращается с работы по ночному городу пешком, и на вопрос: не страшно ли ей? – улыбнулась: ни сколечко!

Ольга Забережная, журналист:

Я все мои знакомы совершенно без страха ходят в любом месте в любое время. Мне кажется, это связано с менталитетом. Социальная система в Японии устроена так, что человек не нуждается, чтобы идти на какие-то преступления: кражи, грабежи.

Тем не менее, японцы не отменили смертную казнь как фактор, сдерживающий преступность и, конечно же, как возмездие.

Тэруо Найто, медиа-аналитик:

Каждому должно воздаваться по поступкам. Если человек убил, то японское общество считает - нужно избавиться от такого преступного «элемента». Недавно, кажется в сентябре, казнили преступника, убившего трех человек. Еще 110 приговоренных – на очереди.

Иногда звучит критика по этому поводу. Но Япония зарубежным советам предпочитает собственные соображения и традиции.

Рёичи Томарино, блоггер:

Смертная казнь – это, конечно, не очень хорошо. Но без нее нельзя, я считаю. В мире есть некоторое количестве очень плохих людей, преступников, и им не место среди нас, общество от них должно все-таки избавляться. Поэтому смертная казнь обязательно должна сохраняться.

Японские полицейские весьма миролюбивы по отношению к пьянчужкам. Могут даже через дорогу перевести. Не трогают стражи порядка и бомжей – то есть лиц без определенного места жительства.

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь:

Как и в любом городе, где много бездомных, токийские бомжи живут в подземных переходах.

Надо признать, что японские бродяги заметно отличаются от наших.

Ольга Забережная, журналист:

Я не общалась с ними, но я видела их поселения (даже можно это назвать поселением) в парках, или около станций, где они чуть ли не интеллигентный образ жизни ведут– читают книги и газеты, и общаются между собой. То есть бомж – это человек, который решил сам отказаться от тех общественных ограничений, которые накладывает японская действительность, и уйти в своеобразное диссидентство.

Безработица в Японии превышает 4 процента. Не слишком пугающая цифра на фоне 8 процентов в США или 11 - в Еврозоне, но впечатляющая в сравнении с нашим 1 процентом. Мировой экономический кризис, хотя и рикошетом, но зацепил Японию.

Ёсинори Ооно, председатель ассоциации дружбы и парламентских связей с Республикой Беларусь:

Поскольку Япония сильно зависит от внешней торговли, то на нас сильно влияет положение на основных рынках сбыта. А что мы сейчас видим? В Европе – проблемы с финансами, в Америке – тоже огромный внешний долг, Китай, хоть и развивается и активно потребляет японские товары, но существуют трения в политической плоскости, связанные с этими островами, поэтому сейчас ни один из ключевых партнёров не находится в стабильном оптимальном состоянии, чтобы обеспечивать рост Японии.

Ёсими Маеда, бизнесмен:

Первое, что ощущают японцы – это отсутствие роста зарплаты при росте цен. Производители вынуждены продавать товары дешевле, и значит нет средств, чтобы понижать зарплату, но снижаются-то цены на компьютеры и подобные товары, а продукты питания неумолимо дорожают, не дешевеют и коммунальные услуги, потому что газ дорогой, а дешёвой электроэнергии после аварии на атомной электростанции стало меньше.

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь:

Ничто в Японии не происходит так часто, как землетрясения и отставка Правительства! Да и премьеры не задерживаются. Нынешний премьер-министр – шестой за последние пять лет! И как они умудряются управлять государством? Ведь по сути, премьер – самое полномочное лицо в стране! Хотя, избирает его Парламент, а назначает – император!

16 декабря власть в Японии вновь сменилась. В результате парламентских выборов победу одержала Либерально-демократическая партия. У демократов – меньшинство, а значит вновь кресло премьер-министра займёт другой человек. Это председатель партии-триумфатора Синдзо Абэ.

Не обошлось без курьёзов. 94-летний японец использовал для участия в выборах все свои похоронные сбережения. Но, не набрав необходимых голосов – кампанию проиграл.

Рёичи Томарино, блоггер:

Мне, например, нравится ходить на выборы. Но для большинства японцев это не особо интересно. Они не верят, что могут таким образом на что-то повлиять и это неправильная позиция. Выборы – это единственный способ, с помощью которого народ может повлиять на политику, поэтому, по моему убеждению, голосовать – очень важно!

Либерал-демократы, правившие страной последние 50 лет, вновь вернулись к власти спустя три года. Этот короткий временной отрезок для их предшественников-демократов был неудачным. В 2011 году общество возбудила авария на атомной электростанции. Да ещё экономический спад с огромным государственным долгом…

Ёсими Маеда, бизнесмен:

В масштабах страны налоги составляют 40 трлн йен, а расходная часть бюджета – 90 трлн йен. То есть 50 трлн – в долг. Это экономика отрицательного баланса. Всё время делаются новые займы и долг нарастает. И получается, что японская экономика построена на долгах.

Чтобы снизить государственный долг, правительство демократов составило программу повышения налогов. Налогоплательщики, конечно же, не довольны!

Ёсинори Ооно, председатель ассоциации дружбы и парламентских связей с Республикой Беларусь:

В настоящее время корпоративный налог составляет около 40%! Это один из самых высоких показателей в мире. Но, естественно, бизнес очень не доволен этим, и дальнейшее увеличение налога – а есть информация, что, например, налог на прибыль зимой повысится на 5% – приведет к выводу капитала за рубеж, к перемещению бизнесов из Японии в более льготные регионы.

Было бы неплохо, если бы японские капиталы переместились и в Беларусь.

Сергей Рахманов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Японии:

Нам крайне необходимо увеличить объём инвестиций из Японии и привлечь в Беларусь японских инвесторов для создания совместных производственных структур с ориентацией, в том числе, на большой рынок, который возник после создания Единого экономического пространства.

Японцы признают, что ведение бизнеса в Беларуси упростилось и стало более выгодным.

Ёсими Маеда, бизнесмен:

Раньше в Беларуси трудно было вести бизнес, были проблемы с расчетами, сейчас банковская система выстроена, как во всем мире. Есть межгосударственные соглашения и вести бизнес с Беларусью очень просто.

Казиуки Хамада, заместитель министра иностранных дел Японии:

Не исключено, что японские компании захотят построить в Беларуси какой-то завод, потому что у вас теперь большой рынок с Россией и Казахстаном. Япония сейчас думает о развитии экологического транспорта – развивается производство электромобилей. Не обязательно открывать в Беларуси автозавод – это весьма сложная процедура. Можно использовать ваши преимущества, то, что вы умеете делать хорошо.

Шодзи Суруга, президент компании:

Мы продаем белорусские лазеры, спектральную технику. И если 15 лет назад люди спрашивали удивленно: "откуда эти лазеры? Из Беларуси? Это какой-то американский штат? Не слышали о таком!" То сейчас довольно спокойно воспринимают вашу страну с вашей качественной продукцией.

Есть еще один плюс для налаживания отношений. Может показаться парадоксальным, но белорусы и японцы близки по духу!

Григорий Мисочко, главный редактор интернет-сайта о Японии:

Японцы – коллективисты. Мы, конечно, принадлежим к европейской цивилизации, но еще недавно общинный дух, коллективистсикий, сохранялся и поэтому японцу легче понять русского, белоруса, украинца, чем американца или наоборот.

Тэруо Найто, медиа-аналитик:

Белорусский менталитет, поведение людей: их честность, открытость, обязательность – соответствуют японскому самурайскому кодексу бусидо. Мне это нравится. И в целом, японцев располагает собеседник или партнер, близкий по менталитету.

К сожалению, не каждый японец может вот так же, со знанием дела, рассказывать сегодня о Беларуси.

Ёсими Маеда, бизнесмен:

Конечно, надо пропагандировать вашу страну, потому что из 100 японцев сегодня, может быть, только один покажет вашу страну на карте, а 99 разведут руками. Когда открывали первое предприятие в Минске, никто в Японии толком не знал, что это за город – он ассоциировался с авианосцем «Минск», который базировался на Дальнем востоке России и потенциально угрожал соседним странам. Нехорошее было восприятие. Но когда на ночном поезде я впервые приехал в Минск и увидел город, я восхитился – Минск ничем не отличался от Парижа!

Казиуки Хамада, заместитель министра иностранных дел Японии:

В Париже в свое время жил художник Марк Шагал. И многие японцы считают его французом, но, тем не менее, есть люди, которые знают, что он родился в Беларуси. Кроме того, в Японии известно, что белорусский Президент занимается хоккеем, что в Беларуси популярен футбол, теннис, и белорусские спортсмены в этих видах спорта очень сильны. А еще Беларусь известна японцам как страна красавиц! Куда ни глянь, всюду много красивых девушек.

Эх, этого бы господина, да – в жюри конкурса красоты «Мисс Интернешнл-2012», который прошел осенью в городе Окинава! К сожалению, ни белоруску Анастасию Пограничную, ни других славянок в топ-15 не пропустили. Досталась корона, конечно же, японке! Японские девушки тоже умеют порадовать глаз. Яркая одежда, своеобразный стиль отличают их от европеек. Но в то же время, многие японки хотели бы стать блондинками, и белокурые самураи тоже встречаются в токийской суете. Ещё более популярен стиль аниме. На оживленных улицах буквально погружаешься в мир анимации.

Василий Головнин, руководитель представительства ИТАР-ТАСС в Японии:

Современная японская культура очень связана с культурой комиксов, японского комикса манга – это такая рисованная фантазия. Японец в своей жизни очень дисциплинирован, он скован рамками, он привык подчиняться правилам общественным. Но именно в комиксе, в манге, он находит какой-то выплеск своей свободы, каким-то своим даже необузданным и, чаще, непристойным фантазиям. Другая культура в одежде. Да, это замечают все: и европейцы, приезжающие в Японию, и, тем более, американцы, которые вообще одеваются совершенно не так.

Не только модой отличается Япония от других стран. Автомобили у них едут по встречной для нас полосе. Стандарты сотовой связи иные: и, к сожалению, не каждый телефон срабатывает в стране восходящего солнца.

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь:

Может быть, поэтому так называемые таксофоны, городские телефоны-автоматы в Токио до сих пор востребованы!? И об этом можно судить по затрёпанным страницам жёлтых телефонных книг. Кстати, японским гейшам тут можно позвонить.

Это, конечно же, шутка! Свои номера в телефонных будках вывешивают не гейши, а обычные жрицы любви. Гейша – это символ японской истории и культуры, и переводится эта профессия как «человек искусства». Гейша развлекает гостей танцем, пением, чайной церемонией и беседой на любую тему, некоторые даже на русском языке. Этих умниц и искусниц (и искусительниц тоже, наверное?) на улицах Токио повстречать не так-то просто. Но, видимо, нам повезло. Эта девушка оказалась ученицей – "я еще не гейша, я только учусь!"

Гейша:

Я здесь учусь неподалёку. Каждый день я посещаю специальные занятия. Для этого я обязана носить кимоно. Я хожу на уроки танца и на занятия по игре на классических японских музыкальных инструментах.

Гейш в современной Японии осталось совсем немного: если в начале прошлого века в стране их было более 80 тысяч, то сегодня – около тысячи. И многие живущие в Японии знакомы с этими барышнями только лишь по фильму «Мемуары гейши».

Рёичи Томарино, блоггер:

Вообще, у нас так заведено, что гейши – это только для представителей высшего света. Я с ними никогда не сталкивался. И даже не знаю, где их можно встретить. По слухам, в Киото еще сохранились традиционные японские гейши. Гейши – это, если так выразится, дорогое удовольствие. Я с ними никогда не имел дела. Мне они не по карману.

Еще один символ Японии, знакомый нашему уху – самурай. Это настоящий воин! Говорят, даже сегодня идущие по пути Бусидо завершают жизнь способом харакири, то есть ритуально вспарывают себе живот. В 70-е годы этот обряд совершил известный японский писатель. А даже в начале 21 века таким способом закончил свою жизнь именитый дзюдоист. Путь воина для японцев – своеобразная религия. А боевые искусства – часть жизни.

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь:

Японцы очень чтят свои традиции. И у них популярны древние боевые искусства.

Это - обычный спортзал. Занятия начинаются в 6 утра и здесь под масками – лица самых простых такийцев, как правило, это люди за 40. И есть, правда, несколько девушек. Но ощутите: какая атмосфера, какой дух!

Кэндо – это аналог фехтования, которое выросло из самурайского искусства владения мечом. В Японии существует движение за включение кэндо в программу Олимпийских игр. Но для этих взрослых фехтовальщиков – спортивные победы не главное. Ведь кэндо закаляет характер и волю.

Изуми Яёй:

Человек, который занимается кэндо, и в обычной жизни применяет идеи кэндо. Это порой очень сильно помогает как в личной жизни, так и в работе. Я, например, живу в соответствии с идеями кэндо.

Среди этих фанатов кэндо оказался японец, знакомый с Беларусью.

Сон Кьенг Ик:

Я три раза приезжал в Беларусь для того, чтобы поддержать детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС. А также я получил степень доктора в БГУ.

В Минске тоже появился клуб кэндо. Что уж говорить о других японских единоборствах! Сегодня приемами дзюдо и карате никого уже не удивишь.

Ёсими Маеда, бизнесмен:

Я самый влюбленный в Беларусь японец. Там я чувствую себя, как дома – спокойно, хорошие люди и карате распространено. Я занимаюсь этим единоборством, и увидел, что в Беларуси очень хорошо преподают карате, причем на японском языке.

Взаимопроникновение культур можно наблюдать в токийском ресторане «Минск»… В мире всего несколько ресторанов белорусской кухни. Ресторан «Минск» в Токио японцам по душе. Финансировал проект местный бизнесмен, но вдохнула в него жизнь наша землячка Виктория.

Виктория Борисюк, директор ресторана белорусской кухни:

Самое популярное блюдо – селёдка под шубой. У неё очень много названий. Они пытаются запомнить эти названия, и называют по-всякому: и «селёдка в шапке», и «селёдка в красном пальто», и как только не называют! И борщ, конечно. Борщ, драники, мочанка, фаршированный перец – такое красивое яркое блюдо очень запоминающееся и вкусное.

Оказалось, через желудок самый короткий путь не только к сердцу мужчины, но и к познанию русского языка.

Посетитель ресторана:

«Пирожки» (произносит с акцентом). Я не знаю, как это будет по-японски. «Пирожки». Мне это больше всего понравилось. Еще это блюдо из капусты. «Голубцы» (произносит с акцентом). Голубцы – я бы сказал, что это больше похоже на японскую кухню. Очень похоже на то, что едим мы. Это мне тоже очень понравилось.

Не знаю, насколько мелодично для японского уха наше произношение «суши», или «суси», как говорят они сами, но кулинарное исполнение этого блюда пока еще не приводит в восторг японские вкусовые рецепторы.

Шодзи Суруга, президент компании:

Я пробовал суши в Минске. Не то! Не так хороши! Грубоваты. Рис другой, да и качество рыбы не такое, как надо.

Бизнесмен Суруга содержит в Токио маленький ресторан суши. Переманил у конкурентов самого лучшего повара, который неизвестно когда спит: ресторанчик закрывается около полуночи, а в четыре утра шеф-повар уже выбирает продукты на знаменитом токийском рыбном рынке. И так – каждый день. Поучиться у японцев стоит не только трудолюбию, но и фантазии.

Виктория Борисюк, директор ресторана белорусской кухни:

Они используют всё: каждую травинку, каждый листик, каждый орешек. Из этого создано безумное количество национальных сладостей. Нас часто спрашивают, какая в Беларуси национальная сладость. Очень сложно ответить на этот вопрос. Пирожное "картошка"?! В Японии их великое множество. Мало того, что их много, они разделены по сезонам. Когда цветет сакура, всё превращается в розовый цвет, все покрыто листочками и лепесточками, и ароматом. И саке будут с ароматом сакуры, и все пирожные. Когда это осень, все с листиками красными, - они очень трогательно к природе, к смене сезонов относятся.

Впрочем, известную поговорку "что русскому хорошо, то немцу – смерть!" можно повернуть и в обратную сторону применительно к японским вкусам.

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь:

Вы же - рыбак! Вы рыбу фугу ловите?

Сергей Рахманов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Японии:

Да. Пытался поймать и поймал, но рыба весьма специфичная, внутренности у нее очень ядовитые, ее готовят только специалисты высокого класса. Я ее приготовить не рискнул.

Войти со своими товарами на японский рынок не проще, чем съесть рыбу фугу. Надо хорошо знать японские традиции, менталитет, правила японской этики. Иногда говорят, что японцы хитрые и могут обмануть. Но, чаще всего, такой вывод - от непонимания японского характера. Они настолько воспитаны, что не могут сразу отказать… А если отношения завязались, то японцы верны своим партнерам, как собака Хатико.

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь:

Это любимое место встречи влюблённых в Токио. Рядом с этой собачкой – символом любви и верности. Её знает каждый японец. Наверное, многие белорусы видели замечательный фильм «Хатико». Хатико девять лет встречала своего хозяина здесь, на железнодорожной станции, не зная, что хозяин уже умер. И когда сама собачка закончила свой жизненный путь, японцы, восхищённые этой историей, реальной историей, объявили в стране траур.

Эту историю экранизировали дважды – сперва японцы, а недавно американцы (с Ричардом Гиром в главной человеческой роли). Японская история вписалась и в наш менталитет. Собачья преданность вызывает слезы у зрителей. Но в человеческих отношениях много пока ещё непонятного.

Егор Козлов, бизнес-аналитик:

Культура совсем другая, японцы не говорят вам правду, они не полностью с вами открыты, они как бы носят маску. Они никогда с вами не откроются, и даже со своими близкими друзьями. Но очень добрые люди! А вот что у них внутри – это сложно очень увидеть. Требуется очень много времени.

Егор Козлов родом из Беларуси. В Токио живет два года. Но завел уже немало друзей, с которыми (что очень важно!) говорит на японском языке. Не случайно и посол Беларуси познает азы нихонго, то есть японского языка.

Сергей Рахманов уверен, что между Беларусью и Японией можно убрать не только языковой, но и визовый барьер.

Сергей Рахманов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Японии:

Мы так ставим вопрос, чтобы отменить визы. Почему? Потому что, во-первых, Япония – страна стабильная. Здесь нет каких-то угроз серьезных для нашей страны с точки зрения международной безопасности. Это, во-первых, будет очень хорошо воспринято с политической точки зрения, во-вторых, это позволит увеличить потоки существенно японских туристов к нам по всем направлениям. Поскольку сейчас Беларусь привлекательна для развитых стран даже с точки зрения медицинского туризма. Потому что я знаю, что ряд жителей таких развитых стран, в том числе Соединенных Штатов, ездят в Беларусь именно получать услуги медицинские.

Ёсинори Ооно, председатель Ассоциации дружбы и парламентских связей с Республикой Беларусь:

Беларусь – очень красивая страна. Она мне нравится. Хоть я там и побывал всего лишь один раз. У вас очень красивая природа, очень красивые люди. Мне очень нравится, что постепенно развиваются дружественные контакты на частном уровне.

Казиуки Хамада, заместитель министра иностранных дел Японии:

Мы надеемся, что в ближайшие годы все больше японцев и белорусов будут путешествовать между нашими странами. Кроме того, у нас есть огромный экономический потенциал для сотрудничества.

Товарооборот между Беларусью и Японией составляет сегодня около 200 млн долларов. И, к сожалению, сальдо – не в нашу пользу. Зато общий язык во всех международных организациях, включая ООН, Беларусь и Япония находить умеют. Особенно это касается безопасности в мире, борьбы с торговлей людьми и охраной окружающей среды. Природными ископаемыми обе страны не богаты, но главный ресурс и в Японии, и в Беларуси – человек. По-японски – хито. Используя созвучие, предположим, что хито станет «хитом» белорусско-японских отношений.