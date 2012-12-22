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В Беларуси максимально переходят на местные виды топлива для обогрева

22 декабря 2012 14:16
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Новости Беларуси. Сегодня энергетики отмечают свой профессиональный праздник. За последние годы достижения в отрасли более, чем значительные. Так, началось возведение собственной АЭС. А парогазовый блок на Лукомльской ГРЭС и  гидроэлектростанция на реке Неман уже вырабатывают тысячи киловатт энергии. Причем, все значимые проекты строятся с привлечением иностранных инвестиций.

Уход от углеводородов и переход на местные виды топлива — одна из главных задач энергетического комплекса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:
Сегодня мы имеем, заканчиваем год в целом по республике, что в балансе котельного топлива собственные энергоресурсы и возобновляемая энергетика уже составляют порядка 25%. И задача стоит к 2015 году выйти на 30-32%. И эта работа целенаправленно проводится в Республике.

# Экономика # Государственная политика в области импортозамещения # Государственная политика

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