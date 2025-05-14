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Ильхам Алиев ознакомился с белорусской экспозицией на выставке в Баку

14 мая 2025 13:41
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Первые контракты: белорусские предприятия заключили договоры на поставку продукции на полях международной выставки InterFood, которая проходит в эти дни в Баку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ильхам Алиев ознакомился с белорусской экспозицией на выставке в Баку-2

Свои товары на площадке презентуют 24 крупнейших отечественных предприятия и концерна. В первую очередь они нацелены на расширение экспортной географии. В день открытия с ассортиментом белорусской продукции и производителями ознакомился президент Азербайджана Ильхам Алиев. Предметно о каждом лидеру рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол нашей страны в Азербайджане Дмитрий Пиневич. Отметим, презентация отечественной экспозиции на юбилейном форуме – одно из ключевых событий в деловой двусторонней повестке. Кроме того, выставка зарекомендовала себя как ведущее событие в пищевой промышленности Каспийского региона. В 2025 году свои товары представляют несколько сотен экспонентов из 17 стран.

# Беларусь-Азербайджан # Выставка # Ильхам Алиев # Дмитрий Пиневич

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