Ильхам Алиев ознакомился с белорусской экспозицией на выставке в Баку

Первые контракты: белорусские предприятия заключили договоры на поставку продукции на полях международной выставки InterFood, которая проходит в эти дни в Баку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои товары на площадке презентуют 24 крупнейших отечественных предприятия и концерна. В первую очередь они нацелены на расширение экспортной географии. В день открытия с ассортиментом белорусской продукции и производителями ознакомился президент Азербайджана Ильхам Алиев. Предметно о каждом лидеру рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол нашей страны в Азербайджане Дмитрий Пиневич. Отметим, презентация отечественной экспозиции на юбилейном форуме – одно из ключевых событий в деловой двусторонней повестке. Кроме того, выставка зарекомендовала себя как ведущее событие в пищевой промышленности Каспийского региона. В 2025 году свои товары представляют несколько сотен экспонентов из 17 стран.