Прямой эфир

​Евразийский экономический форум Минск примет с 26 по 27 июня

13 мая 2025 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Евразийский экономический форум запланировано провести в Минске 26-27 июня текущего года. Это следует из постановления Совета Министров Республики Беларусь под номером 256 от 8 мая. Оно опубликовано во вторник, 13 мая, на Национальном правовом интернет-портале.

Площадкой для форума станет Минский международный выставочный центр. Согласно документу, оператором Евразийского экономического форума назначено УП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен».

Постановление вступает в силу с 14 мая текущего года.

Другие новости рубрики

Все новости
Золотовалютные резервы Беларуси обновили исторический максимум
12 мая 2025 10:38

Золотовалютные резервы Беларуси обновили исторический максимум

Турчин и Асадов посетили возрождаемые территории Азербайджана
06 мая 2025 17:34

Турчин и Асадов посетили возрождаемые территории Азербайджана

Как прошла встреча Лукашенко с губернатором Астраханской области? Узнали о новых перспективах сотрудничества
02 мая 2025 18:08

Как прошла встреча Лукашенко с губернатором Астраханской области? Узнали о новых перспективах сотрудничества