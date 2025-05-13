​Евразийский экономический форум Минск примет с 26 по 27 июня

Евразийский экономический форум запланировано провести в Минске 26-27 июня текущего года. Это следует из постановления Совета Министров Республики Беларусь под номером 256 от 8 мая. Оно опубликовано во вторник, 13 мая, на Национальном правовом интернет-портале.

Площадкой для форума станет Минский международный выставочный центр. Согласно документу, оператором Евразийского экономического форума назначено УП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен».

Постановление вступает в силу с 14 мая текущего года.