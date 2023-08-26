«Мы должны показать очень серьёзный результат». Беларусь и Псковская область намерены увеличить товарооборот

В сфере интересов: от кооперационного сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве до больших образовательных и туристических программ. При этом регион для нашей страны приграничный, что существенно упрощает логистику товаров и услуг. А с середины июля Минск и Псков связало прямое авиасообщение. Чуть более часа – и вы у стен легендарного Кремля.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Назначая меня послом, Президент отдельно сделал упор на, как мы условно называем, БСП – Брянск-Смоленск-Псков – большое союзное приграничье, вторая расшифровка. Три наших соседних региона, с которыми, безусловно, у нас особые отношения в человеческом плане, во взаимоотношениях между органами власти, в уровне и интенсивности контактов, каких-то взаимных визитов и поездок. Поэтому, конечно, эти три региона находятся на особом контроле, под особым вниманием. Мы должны показать здесь очень серьезный результат.

Беларусь сегодня в числе ключевых экономических партнеров Псковской области. За последние пять лет взаимный товарооборот увеличился вдвое и составил более 200 миллионов долларов. Но и это далеко не предел. Уже в ближайшее время стороны намерены проработать союзную бизнес-карту, в планах – участие белорусских компаний в ряде федеральных программ в строительной и экологической сферах, а также крупная закупка пассажирской и коммунальной техники.