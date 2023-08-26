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«Мы должны показать очень серьёзный результат». Беларусь и Псковская область намерены увеличить товарооборот

26 августа 2023 07:57
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Увеличить товарооборот намерены в ближайшее время Беларусь и Псковская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сфере интересов: от кооперационного сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве до больших образовательных и туристических программ. При этом регион для нашей страны приграничный, что существенно упрощает логистику товаров и услуг. А с середины июля Минск и Псков связало прямое авиасообщение. Чуть более часа – и вы у стен легендарного Кремля.

«Мы должны показать очень серьёзный результат». Беларусь и Псковская область намерены увеличить товарооборот-1

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Назначая меня послом, Президент отдельно сделал упор на, как мы условно называем, БСП – Брянск-Смоленск-Псков – большое союзное приграничье, вторая расшифровка. Три наших соседних региона, с которыми, безусловно, у нас особые отношения в человеческом плане, во взаимоотношениях между органами власти, в уровне и интенсивности контактов, каких-то взаимных визитов и поездок. Поэтому, конечно, эти три региона находятся на особом контроле, под особым вниманием. Мы должны показать здесь очень серьезный результат.

Беларусь сегодня в числе ключевых экономических партнеров Псковской области. За последние пять лет взаимный товарооборот увеличился вдвое и составил более 200 миллионов долларов. Но и это далеко не предел. Уже в ближайшее время стороны намерены проработать союзную бизнес-карту, в планах – участие белорусских компаний в ряде федеральных программ в строительной и экологической сферах, а также крупная закупка пассажирской и коммунальной техники.

«Мы должны показать очень серьёзный результат». Беларусь и Псковская область намерены увеличить товарооборот-4

Борис Елкин, глава города Пскова:
Белорусскую технику мы активно используем. Коммунальную технику покупаем. Строительная техника тоже у нас в почете – не только в каких-то государственных и муниципальных предприятиях, но и в том числе у представителей бизнеса. Поэтому я считаю, что у нас большое будущее в этом плане, мы будем вместе развиваться.

«Мы должны показать очень серьёзный результат». Беларусь и Псковская область намерены увеличить товарооборот-7

В ходе официального визита посла Дмитрия Крутого подвели итоги дней Псковской области в Витебске. Напомним, они прошли в конце июля. Ответный праздник добрососедства в 2024 году примет уже российский регион.

# Беларусь-Россия # Экономика # Дмитрий Крутой # Фотофакт

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