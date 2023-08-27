«Растёт товарооборот». Дмитрий Крутой рассказал, как Беларусь работает с Псковской областью России

Недавно Минск и Псков связал прямой авиарейс, что станет импульсом для развития отношений с этим регионом России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как отметил наш посол в России, мы намерены найти новые точки роста с той же Псковской областью. Главное, что есть общая заинтересованность в деле, а все остальное приложится, как говорится. Чуть больше 140 рублей и все опции сервиса на борту – протестировали авиарейс «Минск – Псков».

Беларусь среди ключевых экономических партнеров Псковской области. Да, за последние пять лет мы увеличили взаимный товарооборот вдвое – порядка 200 миллионов долларов за 2022 год. Но, по оценке посла Дмитрия Крутого, эта цифра далеко не предел – можем и полмиллиарда. Назначая его на должность, Президент еще раз просил уделить особое внимание «БСП» – Брянску, Смоленску, Пскову. Или, как интерпретируют наши дипломаты, большому союзному приграничью.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Узнаваемости пока очень мало, есть какие-то хаотичные по большому счету контакты. Есть, конечно, договоренности. Растет товарооборот. Но системно мы не понимаем, какие программы есть в Пскове в инвестиционной части, в части импортозамещения. Они не понимают возможности Республики Беларусь до конца, кроме Витебска и Бреста – регионов, с которыми у них подписаны соглашения. Это касается промышленного блока. В сельском хозяйстве основной упор на тематику БНБК – нашей основной биотехнологической корпорации и ее продукции. Действительно, расширяется объем торговли. Уже взаимный товарооборот доходит до 3-5 миллионов долларов. Основная базовая тема – это рыбоводство, объем между соответствующими предприятиями, которые занимаются поставкой кормов. Но задача – расширить на сегмент аминокислот, премиксов и группу свиноводства.

А еще спрос на строительные материалы и специалистов. В областном бэкграунде уже есть успешный опыт кооперации в этой сфере, правда, советского периода. Если говорить о времени настоящем, то ближайший объект для белорусов – детский сад в Пскове, а в ноябре будет утверждена профильная программа на трехлетку, но уже с учетом наших компаний.

Дмитрий Крутой:

Следующее направление – это жилищно-коммунальная тематика. Город начал активно оформлять коммунальное хозяйство в плане поставок техники. «Амкодор», МТЗ – хорошие отзывы. По прошлому году была крупная партия поставки коммунальных тракторов. Тоже договорились соответствующие планы координировать и оперативно участвовать в конкурсах. Потому что это конкурсные, тендерные процедуры. Но наша техника, это губернатор подтвердил, проходная и по цене, и по качеству.