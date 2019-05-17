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Игорь Ляшенко: по заверениям российской стороны в семидневный срок одна нитка нефтепровода на Адамово заработает

17 мая 2019 19:33
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Новости Беларуси. Экспорт белорусской нефти в сторону польского Адамово может возобновиться уже через неделю. На это рассчитывают в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Сроки восстановления нефтетранспортной системы, вышедшей из строя из-за некачественной российской нефти, специалисты двух стран обсудили 16 мая в Москве.

Игорь Ляшенко: по заверениям российской стороны в семидневный срок одна нитка нефтепровода на Адамово заработает-1

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Интерес белоруской стороны здесь связан не только с получением выручки за транзит российской нефти, но и в частности за экспорт белорусской нефти, который осуществляется по этой линейке. Мы услышали от своих коллег, от руководителя «Транснефти», что реализуемый набор технических мероприятий, договорных с потребителями стран Западной Европы, по заверениям российской стороны в семидневный срок одна нитка на Адамово заработает.

Игорь Ляшенко: по заверениям российской стороны в семидневный срок одна нитка нефтепровода на Адамово заработает-4

При этом назвать сроки начала поставок нефти по ветке, ведущей на белорусский «Нафтан», сегодня российские партнеры не готовы. Остается открытым вопрос и о реальном ущербе, понесенном белорусскими НПЗ. Не исключено, что последствия «ядовитой нефти» будут напоминать о себе еще как минимум год.

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# Нефть в Беларуси # Экономика # Игорь Ляшенко # Фотофакт

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