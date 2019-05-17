Игорь Ляшенко: по заверениям российской стороны в семидневный срок одна нитка нефтепровода на Адамово заработает

Новости Беларуси. Экспорт белорусской нефти в сторону польского Адамово может возобновиться уже через неделю. На это рассчитывают в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Расхлябанность и разболтанность на территории России». Александр Лукашенко высказался о нефтяном вопросе

Сроки восстановления нефтетранспортной системы, вышедшей из строя из-за некачественной российской нефти, специалисты двух стран обсудили 16 мая в Москве.