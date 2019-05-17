Основные банковские услуги теперь доступны в сельских почтовых отделениях

Новости Беларуси. Основные банковские услуги стали ближе и доступнее для сельских жителей. Теперь чтобы открыть вклад, оформить кредит, пополнить карточку или снять с нее наличные не обязательно ехать в банк, который от некоторых отдаленных деревень может быть на приличном расстоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это можно сделать в любом из 800 почтовых отделений, расположенных в сельской местности по всей стране. Таким образом успешно реализована начатая еще в январе масштабная программа по предоставлению банковских услуг в отделениях почтовой связи жителям села.

Кстати, еще на стадии реализации стало понятно, что подобный проект необходим и будет востребован: уже открыты более 500 вкладов на общую сумму почти 2 миллиона рублей.