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Стали известны тарифы на подключение видеокамер к общей системе мониторинга порядка в стране

17 мая 2019 16:48
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Новости Беларуси. Подключить весь объект будет стоить 20 рублей, еще по 10 придется заплатить за каждую камеру или детектор на ней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежемесячный платеж за обработку и хранение данных – примерно 104 рубля.

Создание системы мониторинга общественной безопасности началось два года назад, и частично ее уже запустили. По замыслу разработчиков в конечном итоге система должна анализировать потоковое видео и сообщать оператору о нарушениях правил дорожного движения, проникновениях в охраняемые зоны, находках бесхозных вещей, возгораниях, звуках выстрелов, опознавать разыскиваемых людей и так далее.

Больше новостей экономики за 17 мая здесь.

# Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # Экономика # Сергей Савицкий

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