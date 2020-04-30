Новости Беларуси. Вопросы поступления и использования иностранной безвозмездной помощи рассматриваются 30 апреля на совещании у Президента Беларуси.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, на совещание вынесены вопросы, связанные с предоставлением Беларуси иностранной безвозмездной помощи, а также возможной корректировки действующего порядка ее регистрации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Управление делами и Администрация Президента подготовили соответствующие предложения. В целях снижения нагрузки на бюджет по моему поручению в 2018 году правительство совместно с Управлением делами утвердило комплекс мер по привлечению помощи.

Александр Лукашенко обратил внимание, что реализация этих мер уже дала результат –‌ наметился определенный рост таких финансовых поступлений из-за рубежа. Только за последние три года их общий объем составил около $240 млн.

Александр Лукашенко:

Мы видим активизацию наших западных партнеров –‌ различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов. Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем.

Как сообщает БЕЛТА, Президент Беларуси требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели.

По словам главы государства, Беларусь открыта для финансирования, направленного на социальные цели, к примеру, на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей.

Александр Лукашенко:

Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а не растворяться по дороге.