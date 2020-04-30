Прямой эфир

В Минске назовут победителей республиканских соревнований по итогам работы за 2019 год

30 апреля 2020 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Победителей республиканских соревнований по итогам работы за 2019 год, которые достигли наилучших показателей в социально-экономическом развитии, будут чествовать сегодня, 30 апреля, на площади Государственного флага в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые имена появятся на обновленной Республиканской Доске почета. На нее занесут нескольких десятков победителей. Это коллективы городов и районов страны, организации и предприятия. Лучшими признаются те, кто смог оперативно среагировать на внешние и внутренние факторы, проявил усердие и слаженность в работе и, как следствие, показал хорошие результаты.

В Минске назовут победителей республиканских соревнований по итогам работы за 2019 год-1

В Минске назовут победителей республиканских соревнований по итогам работы за 2019 год-3

Напомним, итоги таких соревнований в Беларуси подводят с 1999 года. Официальное открытие обновленной Республиканской Доски почета состоялось год назад. Тогда же изменились правила соревнований и количество номинаций. Два направления – сфера социально-экономического развития и экономия ресурсов – объединили в одно, а на Республиканскую Доску почета впервые занесли две лучшие организации социального обслуживания.

# Госнаграды # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нефтепровод Гомель – Горки начнут строить в 2020 году. Как будут реализовывать проект?
30 апреля 2020 06:24

Нефтепровод Гомель – Горки начнут строить в 2020 году. Как будут реализовывать проект?

Новости экономики за 29.04.2020
29 апреля 2020 14:26

Новости экономики за 29.04.2020

Беларусь продолжит получать нефть из альтернативных источников
29 апреля 2020 14:25

Беларусь продолжит получать нефть из альтернативных источников