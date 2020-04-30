В Минске назовут победителей республиканских соревнований по итогам работы за 2019 год

Новости Беларуси. Победителей республиканских соревнований по итогам работы за 2019 год, которые достигли наилучших показателей в социально-экономическом развитии, будут чествовать сегодня, 30 апреля, на площади Государственного флага в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые имена появятся на обновленной Республиканской Доске почета. На нее занесут нескольких десятков победителей. Это коллективы городов и районов страны, организации и предприятия. Лучшими признаются те, кто смог оперативно среагировать на внешние и внутренние факторы, проявил усердие и слаженность в работе и, как следствие, показал хорошие результаты.