«И работать не для кого, и как-то нужно остаться на плаву». В Брестской области снизили арендную плату для бизнеса

Новости Беларуси. Более 40 организаций в Брестской области снизили стоимость аренды для индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скидку нанимателям предоставили крупные торговые центры, рынки, владельцы коммерческой недвижимости. Причем сумма платы за аренду для некоторых компаний снизилась практически вдвое. Такую возможность предусматривает Указ Президента «О поддержке экономики». Согласно документу, местные органы власти должны сами определить меры помощи бизнесу. Сейчас в области решают, какие преференции предоставить наиболее пострадавшим компаниям. Кристина Протосовицкая разбиралась в ситуации.

Кафе в самом центре транзитного города. Демократичные цены и домашнее меню – в обеденные перерывы, как правило, полная посадка. Сегодня повезет, если займут одновременно три столика. Беспощадное веяние коронавируса ощутили с начала марта. Индикатор для ресторанов – выходные и праздники. Они оголили ситуацию до аховой.

Пересмотрели график работы заведения, а следом и персонала. Штат – 20 человек, часть отправили в отпуск. Посещаемость упала на 80 %, страдает доходная часть. При этом расходная часть осталась прежней – заработная плата, налоги, коммунальные, аренда и ежедневные расчеты с поставщиками (они, к слову, перешли на предоплату – страховка на случай, если кафе или ресторан «не выплывет»).

Ирина Щеглева, директор кафе:

И работать не для кого, и как-то нужно остаться на плаву. Ведь мы планировали летний сезон, наплыв туристов, к которому каждый готовился по-разному. А сейчас нужно пересматривать свои планы. Просто для того, чтобы сохранить рабочие места и сохранить бизнес.

Если выстоят в энергосберегающем режиме пару месяцев, потом полгода будут работать, чтобы выйти в ноль. В ресторанном деле точно понимают: сохраниться и восстановиться, как в компьютерной игре, на прежнем уровне не удастся.

Елена Шиш начинала с одного маленького маникюрного столика два года назад, а сегодня – своя нейл-студия. Пилочкой и потом добивалась результата. Запись к пяти мастерам на недели вперед. Крепко стояли на своих двоих. Но сегодня услуги красоты далеко не в топе даже у постоянных клиентов, которые ходили годами. Перешли с семи загруженных рабочих дней к четырем. Поток клиентов – 10 % от прежнего.

Евгения Шиш, владелица студии маникюра:

Надо оплачивать аренду, налоги, поэтому нам деваться некуда. Переживаем, боимся. Стараемся делать так, чтобы народа было поменьше.

Каждый третий рубль, заработанный в Брестской области, приносит малый и средний бизнес. Пандемия ударила по сфере услуг. Сохранить свое дело – задача номер один для собственников. Местные власти готовы поддержать.

Александр Малыха, начальник отдела предпринимательства комитета экономики Брестского облисполкома:

Первое, что было принято, – это решение Брестского областного Совета депутатов о снижении ставок единого налога в два раза. Второе, что было принято, – распоряжением губернатора были созданы рабочие группы в горрайисполкомах, затем местные органы власти приняли решения по применению понижающего коэффициента по налогу на землю и налогу на недвижимости. Коэффициент составил от 0,2 до 0,9.

Позаботились и от такой значительной статье расходов как аренда. Местные власти направили письма о снижении арендной платы с рекомендациями.