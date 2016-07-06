И экономика, и эстетика: как Беларусь привыкает к новым деньгам и чем они интересны туристам

Новости Беларуси. Новые белорусские деньги уже стали своеобразным путеводителем для иностранных гостей по нашей республике. 7 банкнот – 7 белорусских регионов – 7 архитектурных символов.

Туристы сейчас, как и многие белорусы, видят такие купюры впервые. Юноша из Турции в столице всего два дня, но уже на пару с товарищем успел потратить не одну сотню деноминированных рублей.

Эмра Кара, турист (Турция):

Я уже купил несколько магнитов за новые деньгами. Здесь название города и «Ворота минска». Считать ваши деньги без нолей легко. У нас в Турции тоже была деноминация. Мы убрали несколько нолей и теперь считать деньги стало намного легче.

Иностранцы говорят: эти деньги уж очень похожи на евро. Что, в принципе, неудивительно – купюры произвели в Великобритании. Белорусский рубль теперь стоит дороже российского. И россияне уже не шутят о братьях-миллионерах. Москвич Андрей говорит: это и хорошо. На деньгах достопримечательности. И они, по сути, как карта для путешественника.

Андрей Тропов, турист (Россия):

Смотришь: а где это, почему бы туда не сьездить. В принипе, это тоже такой вариант интересный. Памятники культуры вечны. Поэтому, наверное, это был совершенно правильный ход.

Ержан Уалиев, турист (Казахстан):

Я думаю, деноминация для простых белорусских людей облегчит использование валюты.

Йи Кингшан, турист (Китай):

Мне нравится, как выглядят эти деньги. Я еще ни разу их не видел. Вот, только сейчас. Они красивые.

Набор из семи банкнот – как будто открытки областей нашей страны и, конечно, столицы. Белая вежа, Мирский замок, замок Радзивиллов, Национальная библиотека. Кстати, если раздобыть хотя бы по одной купюре каждого номинала, можно запросто объехать все эти знаковые места.

Вот и историк Вадим Леонидович только за такую нескрытую рекламу. Выпуск новых банкнот, можно сказать, «убил двух зайцев».

Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси:

У некаторых краінах выкарыстоўваюцца твары людзей, знакамітых людзей. У нашай краіне іх столькі шмат, што на кожную купюру не хопіць. І каб не было нейкай крыўды, думаю, што выкарыстаны такі падыход. Ён аб’ектыўны і дзяржаўны.

Художник-модельер из российской столицы невест города Иваново Татьяна Мамонтова в Гомеле впервые. Путеводитель – новая «двадцатка». Вот, Дворец Румянцевых и Паскевичей, вот, башня. И не забыть найти в старом парке античные вазы.

Первое впечатление и от Гомеля, и от новых белорусских денег у Татьяны отличное. Среди прочих достоинств нового рубля – дизайн, приятный материал и смысловая нагрузка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Мамонтова турист, художник-модельер (Россия):

Зайчики, белочки, лисички. Здесь, конечно, более статусно, более солидно.

Этого звона белорусы уже не слышали 25 лет. А теперь уже многие обзавелись кошельками со специальным отделом для мелочи. Причем бытует мнение, что наличие твердой в физическом смысле валюты говорит и о ее твердых позициях на финансовом рынке.

Самые известные примеры – американские и евроценты. Чеканка монет – в принципе занятие дорогостоящее, так что занимаются этим только страны, которые верят в свои экономические силы.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Сам факт чеканки и выпуска в обращение монет свидетельствует о том, что новые деньги – это надолго.

В общем, и экономика, и эстетика. В семи купюрах и восьми монетах. Скоро привыкнем, а пока самое время внимательно рассмотреть.