Новости экономики за 06.07.2016

Где построят самую крупную солнечную электростанцию Беларуси и сколько рыбы ценных пород готовы выращивать в стране?

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ

Самая мощная солнечная электростанция появится под Сморгонью. Ее потенциал – 17 мегаватт. Чтобы произвести такое количество энергии, батареями накроют 36 гектаров земли. А для ее преобразования в ближайшее время простроят специальную подстанцию. Аналогичные проекты получили широкое распространение в Гродненской области, где уже работает три станции по производству альтернативной энергии.

РАСТИ РЫБКА И БОЛЬШАЯ, И МАЛАЯ

В Беларуси увеличится производство ценных видов рыб. 800 тонн форели, осетра и сома вырастят 11 ферм страны – это более чем в 2 раза выше прошлогоднего показателя, но далеко не предел. При этом спрос на данные виды рыб стабилен и удовлетворяется на 100%. Средние цены на белорусскую форель колеблются в пределах 9-15 рублей за килограмм, осетрина стоит от 15 до 20.

НОВЫЙ ЕВРОПОЛТИННИК

Европейский центробанк представил публике новую купюру в 50 евро. Подобный номинал самый популярный, на него приходится практически половина банкнот. Она поступит в обращение 4 апреля 2017 года.

На эту информацию стоит обратить внимание белорусам, путешествующим по Европе. От прежней банкнота отличается применением дополнительных мер безопасности. Появится на купюре полупрозрачное окошко с портретом мифологической Европы, ее изображение также выведено водяными знаками. Кроме того, номинал микрошрифтом будет напечатан на банкноте в виде тонкой полосы, которая меняет цвет в зависимости от освещения.

Торги на валютно-фондовой бирже завершились укреплением белорусского рубля к российскому и евро. Первый снизился на 27 пунктов. В четверг по Нацбанку с учетом округления будет стоить 3 копейки. Разница в колебаниях становится заметной при обмене сумм от 100 единиц. Евро потерял 55 пунктов. Официальный курс на 7 июля менее 2 рублей 22 копеек. Доллар набрал 111 пунктов, на завтра американскую валюту оценили в 2,0159 рубля белорусского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.