Совершенствование налоговой системы Беларуси: Александр Лукашенко встретился с Сергеем Наливайко

Новости Беларуси. Совершенствование налоговой системы Беларуси. Эта тема стала главной во время встречи Президента с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко.

Как отметил Александр Лукашенко, процедура налогообложения в стране должна быть максимально комфортной для бизнеса и гарантировать реализацию законных интересов государства. И большие надежды здесь возлагаются на эффективную работу со стороны фискальных органов и внедрение новых технологий. Например, таких как электронные системы контроля.

Получить компетентную консультацию не выходя из дома. Все это реально и при этом абсолютно бесплатно. Каждый будний день специалисты контакт-центра (а это, между прочим, главные налоговые инспекторы) принимают около трех сотен звонков. В основном звонят индивидуальные предприниматели. Как правило, всплеск вопросов порождают изменения законодательства, в частности, налогового кодекса. Впрочем, и нынешний июль стал для специалистов весьма жарким.

Елена Ходинская, главный государственный налоговый инспектор инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минску:

В связи с проведением с 1 июля деноминации индивидуальные предприниматели часто задают вопросы, в каких денежных единицах представлять налоговую декларацию за первое полугодие и в каких денежных единицах уплачивать налог.

Такой контакт-центр – единственный в республике. Работает налоговая справочная без малого четыре года. За это время плательщики успели не только распробовать удобные услуги, но и войти во вкус. Об этом говорят и цифры: только с начала года специалисты успели дать более 30 тысяч разъяснений.

Людмила Пархомчик, начальник отдела информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минску:

По характеру задаваемых вопросов мы видим, как растет сознательность налогоплательщиков, потому что люди интересуются, как правильно платить налоги, хотят их заплатить и не хотят никаких проблем с законодательством. Поэтому мы понимаем, что налоговая сознательность наших плательщиков растет.

Налоговая система должна быть максимально удобной и понятной для бизнеса. Но при этом интересы государства должны быть защищены. Об этом 6 июля речь шла на встрече главы государства с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первый вопрос: какова ситуация в Министерстве, как вы прижились там в качестве министра. И каково здесь движение, какая динамика в совершенствовании самого ведомства. И я бы хотел бы от вас услышать (я вам говорил об этом, когда назначал) о проблемах, ваш взгляд, что нам нужно сделать, чтобы было и предпринимателям удобно, производственникам, тем, кто платит налоги, и чтобы государство при этом излишне не давило на них, но тем не менее ничего не теряло в этом плане, а получало то, что должно получать, то, что существует во всех государствах.

Мораторий на изменения налогов и налоговых ставок сейчас действует в течение календарного года. Впрочем, в перспективе довести этот срок рассчитывают до нескольких лет. Это тоже удобство для бизнеса. А еще внедрение электронных систем контроля. Взаимодействие с налоговой в идеале должно быть максимально бесконтактным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если аналитическая система не выявит никаких подозрений, проверок вовсе не будет. А значит не будут беспокоить тех, кто добросовестно исполняет налоговые обязательства. За последние два года число плановых проверок снижено почти в два раза. Впрочем, одним из первых шагов на пути к повышению эффективности стала система контроля торговых аппаратов и кассового оборудования. Функционирует она уже четыре года.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:

Позволило увеличить выручку с одного торгового автомата на 50%, причем это не только за счет того, что была определенная степень сокрытия. Владельцы торговых автоматов смогли получать в режиме онлайн информацию о заполняемости, о работоспособности этого торгового автомата. И, на мой взгляд, эти сервисные функции тоже привели к увеличению выручки товарооборота.

Системой электронного декларирования сейчас пользуются почти 300 тысяч плательщиков. Это почти 80%. Продолжает развиваться «личный кабинет плательщика». Информатизация (о ней, кстати, много говорили на народном вече) позволит в скором времени белорусам вообще обойтись без похода в налоговую.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:

Будут высвечиваться некие ситуации, некие сделки, которые являются подозрительными или рисковыми. Я скажу: если все пойдет по нашему плану, то буквально в течение 3-4 лет не исключено, что мы перейдем на автоматическое заполнение деклараций граждан налоговой службой и рассылку по электронной почте.

Буквально недавно в технологичном полку налоговиков снова прибыло.

Светлана Стецко, заместитель начальника управления главного управления информационных технологий Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

1 июля 2016 года у нас внедрился в эксплуатацию программный комплекс учет налоговых счетов-фактур, который тоже позволят нам идти в ногу со временем.

Электронные счет-фактуры. После того, как плательщик заполняет, данные поступают в систему, анализируются. Если в сделке участвует лжеструктура, плательщик тут же получит предупреждение.

Таким образом, внедрение электронных сервисов в систему налогообложения – это тренд, курс с которого сворачивать в Беларуси не намерены. Неспроста за последние пять лет в рейтинге Всемирного банка, который оценивает условия для ведения бизнеса, наша страна поднялась на 120 позиций.