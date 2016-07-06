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Молоко, стекло и лён: гродненские предприятия презентуют свои товары в китайской провинции Ганьсу

06 июля 2016 07:03
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Новости Беларуси. Белорусская продукция для жителей Поднебесной. Более десятка гродненских предприятий презентуют свои товары на выставке в провинции Ганьсу, сообщили Новости «24 часа» на СТВ.

Будет представлена отечественная молочка, лен, крахмал, стекольная продукция. Также пройдет презентация потенциала белорусского региона для крупного бизнеса китайской провинции.

Запланировано посещение технопарка и новой промышленной зоны в Ланьчжоу. Визит направлен на развитие двухсторонних отношений между регионами.

В провинции Ганьсу проживает более 25 миллионов человек. В регионе развито сельское хозяйство, нефтехимическая промышленность и цветная металлургия.

# Экономика # Беларусь-Китай

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