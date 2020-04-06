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Хватит ли белорусам гречки? Рассказывают аграрии

06 апреля 2020 16:50
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Новости Беларуси. В Минской области особое внимание уделят поздним яровым культурам, чтобы самостоятельно закрывать потребности населения без привлечения импорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хватит ли белорусам гречки? Рассказывают аграрии-1

Например, в 2020 году 3000 гектаров засеют гречкой. Эта площадь является оптимальной для обеспечения населения культурой. Аграрии отмечают: чтобы гречка взошла хорошо, необходима стабильная температура не менее 10°C тепла. Культура является хорошим предшественником для высевания на ее месте других зерновых.

Хватит ли белорусам гречки? Рассказывают аграрии-4

Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:
У нас еще в этом году около 200 тонн осталось переходящей гречки, которую мы сегодня поставили на свои КХП. Они соответственно на перерабатывающий комбинат поставили. Ни в один из годов не стояла задача, чтобы у нас был дефицит с данной крупяной культурой. Гречихи у нас всегда было в достаточном количестве, потому что технология сегодня уже отработана. Мы знаем, на каких площадях получим какую урожайность.

Сельхозпроизводители отмечают, что при необходимости посевные площади гречки могут увеличить. Кстати, сеять культуру будут все без исключения районы.

# Сельское хозяйство # Экономика # Сергей Примаченко # Фотофакт

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