Ферма по выращиванию грибов появится под Гродно

Новости Беларуси. В Гродненском районе построят еще одну грибную фабрику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отечественные предприниматели готовы инвестировать в проект около 5 млн рублей.

Под новое производство выделили почти 2 гектара земли. Выращивать грибы будут в шести цехах, а производительность предприятия составит более 885 тонн в год. Реализация проекта позволит обеспечить работой около 40 человек.