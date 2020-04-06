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Ферма по выращиванию грибов появится под Гродно

06 апреля 2020 14:46
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Новости Беларуси. В Гродненском районе построят еще одну грибную фабрику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отечественные предприниматели готовы инвестировать в проект около 5 млн рублей.

Ферма по выращиванию грибов появится под Гродно-1

Под новое производство выделили почти 2 гектара земли. Выращивать грибы будут в шести цехах, а производительность предприятия составит более 885 тонн в год. Реализация проекта позволит обеспечить работой около 40 человек.

# Грибы # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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